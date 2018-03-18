У поліції відреагували на самовільний демонтаж конструкції у центрі Києва

Під час акції у центрі Києва, коди активісти почали самовільно розбирати конструкції, жодних сутичок не було, а всі дії мітингувальників фіксували правоохоронці. Крім того, двох активних учасників доправили до управління поліції.

Про це повідомив керівник поліції Києва Андрій Кришенко, передає офіційний сайт Нацполіції України.

Читайте також: Ублюдки і варвари, – Шкіряк про самовільний демонтаж активістами конструкцій на Майдані у Києві

"За закликами спікерів і організаторів люди, які прийшли на акцію, вирішили розібрати конструкції із державною символікою. Конструкції, які символізували єдність України та Криму. Аби не провокувати ситуацію, поліцейські не втручалися, але зафіксували дії тих осіб, які це робили. Кожному з них буде надано правову оцінку", – зауважив він.

Водночас головний правоохоронець Києва підкреслив, що акція в центрі Києві відбулася без грубих порушень правопорядку.

"Незважаючи на поведінку окремих осіб, правоохоронці не допустили провокацій і сутичок. До управління поліції доправили двох активних учасників", – додав Крищенко.

Інформацію про демонтаж конструкцій зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського управління поліції. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом самоправства.

Активісти розбирають конструкції на Майдані у Києві: відео поліції

До слова, про затримання одного із активістів сповістив і один із головних соратників Міхеїла Саакашвілі Давід Саквалерідзе.

"Затримано одного активіста! Нібито через те, щоб він був одним із організаторів сьогоднішнього розбору конструкцій на Майдані. Зараз його везуть до Шевченківського управління поліції, що на вулиці Герцена, 9. Ми всі їдемо туди з'ясовувати обставини!" – зазначив політик.