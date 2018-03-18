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У поліції відреагували на самовільний демонтаж конструкції у центрі Києва

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Активісти розбирають конструкції на Майдані у Києві
Активісти розбирають конструкції на Майдані у Києві / ГУ НП

Під час акції у центрі Києва, коди активісти почали самовільно розбирати конструкції, жодних сутичок не було, а всі дії мітингувальників фіксували правоохоронці. Крім того, двох активних учасників доправили до управління поліції.

Про це повідомив керівник поліції Києва Андрій Кришенко, передає офіційний сайт Нацполіції України.

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"За закликами спікерів і організаторів люди, які прийшли на акцію, вирішили розібрати конструкції із державною символікою. Конструкції, які символізували єдність України та Криму. Аби не провокувати ситуацію, поліцейські не втручалися, але зафіксували дії тих осіб, які це робили. Кожному з них буде надано правову оцінку", – зауважив він.

Водночас головний правоохоронець Києва підкреслив, що акція в центрі Києві відбулася без грубих порушень правопорядку.

"Незважаючи на поведінку окремих осіб, правоохоронці не допустили провокацій і сутичок. До управління поліції доправили двох активних учасників", – додав Крищенко.

Інформацію про демонтаж конструкцій зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського управління поліції. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом самоправства.

Активісти розбирають конструкції на Майдані у Києві: відео поліції

До слова, про затримання одного із активістів сповістив і один із головних соратників Міхеїла Саакашвілі Давід Саквалерідзе.

"Затримано одного активіста! Нібито через те, щоб він був одним із організаторів сьогоднішнього розбору конструкцій на Майдані. Зараз його везуть до Шевченківського управління поліції, що на вулиці Герцена, 9. Ми всі їдемо туди з'ясовувати обставини!" – зазначив політик.

Нагадаємо, 17 березня на Майдані Незалежності в Києві на замовлення Адміністарції Президента з’явилися написи на конструкціях на зразок "Ялта – наш", "Алупка – наш", "Севастополь – наш" та інші. Також тут мала відбутися акція протесту у зв'язку з річницею анексії Криму.

Натомість у "Русі нових сил" вважають, що конструкції було встановлено, аби завадити мітингу з вимогою схвалити новий закон про вибори та з вимогою про відставку Президента України Петра Порошенка.

Теги: Новини Києва Новини України протести Поліція Новини політики
Джерело: 24 Канал
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