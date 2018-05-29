У поліції запевнили, що забезпечать охорону Стерненку та його дівчині

Поліція забезпечить охорону одеському активістові, екс-лідерові міського осередку "Правого сектора" Сергієві Стерненку. Охорону буде забезпечено і дівчині активіста Наталії, яка є журналісткою телеканалу, яка була разом зі Стерненком у момент нападу на нього.

Про це в коментарі виданню "Укрінформ" розповіла речниця поліції Одещини Любов Гордієвська.

Зазначимо, раніше радник очільника поліції Одеської області Руслан Форостяк сповістив, що слідство не довіряє свідченням як Сергія Стерненка, так і особі, яка скоїла напад на нього.

Співробітники поліції особливого призначення охоронятимуть, відповідно до наказу керівника ГУ НП в Одеській області, Стерненка як свідка після завершення лікування у столичній клініці. Також буде надано охорону його дівчині-журналістці,

– запевнила речниця поліції.

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Додамо, Форостяк також заявляв, що переїзд Стерненка до Києва, де йому зробили операцію, має "ознаки ухиляння від слідчих дій".

У свою чергу Стерненко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що був дочасно виписаний з Одеської міської лікарні №1, зараз лікується у медичному закладі Києва, і є "найбільш зацікавлений в об’єктивному розслідуванні".

"Давав свідчення слідчому, повідомив йому про своє місцеперебування і буду брати участь у всіх необхідних слідчих діях, як тільки моя серйозно ушкоджена рука зможе хоча б частково функціонувати", – мовиться у дописі Стерненка.

Нагадаємо, вночі проти 25 травня в Одесі двоє невідомих здійснили напад на активіста Сергія Стерненка. Чоловік зумів себе захистити та завдав смертельного удару ножем одному з нападників, іншому ж вдалося втекти.



Згодом зловмисника Олександра Ісайкула затримали та оголосили про підозру у скоєнні злочину, проте невдовзі чоловіка відпустили і він має статус свідка у справі.

Хто такий Сергій Стерненко? Український громадський діяч, екс-член "Проводу" та екс-очільник одеського обласного осереку "Правого сектора" (2014-2017, псевдо "Берія"), активний учасник Революції Гідності, один із засновників "Народної люстрації". Стерненко постійно критикує місцеву владу Одеси та бореться проти незаконних забудов у місті, а також проти виступів українських зірок, що гастролюють Росією.