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У полках особливого призначення Києва працюють 185 екс-бійців "Беркуту"

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Екс-бійці
Екс-бійці "Беркуту" працюють у полках особливого призначення Києва / Фото з вільних мереж

На сьогодні у полках поліції особливого призначення Києва працюють 916 співробітників, з них 185 раніше служили у спецпідрозділі міліції "Беркут", який розформовано.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Києва у відповідь на запит "Громадського".

Так, в полку поліції особливого призначення №1 Нацполіції Києва працюють 486 співробітників, 183 з яких служили в "Беркуті". У полку поліції особливого призначення №2 служать 430 співробітників, з них двоє екс-"беркутівців", відзначили в управлінні.

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У повідомленні мовиться, що 761 співробітник полків поліції особливого призначення столиці пройшли переатестацію з міліції в ряди Національної поліції. Дев'ять співробітників переатестацію "провалили", проте відновилися на службі через суд.

У Нацполіції наголосили, що ніхто з колишніх "беркутівців", які на сьогодні продовжують працювати, не був затриманий або відсторонений від служби за підозрою у злочинах під час Революції гідності в 2013-2014 роках.

Теги: Новини України Новини Києва Поліція Беркут
Джерело: 24 Канал
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