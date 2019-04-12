У полоненого моряка Сороки – день народження: маленький син зворушливого привітав батька

Полонений український моряк Василь Сорока, якому у Москві нещодавно зробили операцію, 11 квітня відзначав свій 28 день народження. Захисники військовополоненого передали йому зворушливе вітання з дому.

Так, адвокатам вдалося підлаштувати проведення слідчих дій за участю Василя саме 11 квітня, щоб підтримати його в особливий день. Вони привітали його із днем народження та передали вітання від родичів та друзів.

Привітав батька і його маленький син Марк. Фото малюка із кулькою та плакатом, на якому написано "Татку, з днем народження! Я тебе дуже люблю" оприлюднив на своїй Facebook-сторінці захисник Сороки Сергій Бадамшин.

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Він також розповів про стан нещодавно прооперованого моряка.

Залишився невеликий набряк на кисті, хворобливі відчуття. Після зняття лангети буде зрозуміло, як йде процес відновлення функцій руки і пальців. Поки все знерухомлене пов'язкою. Проте настрій Василя на позитиві,

– передав адвокат.

Що відомо про стан Василя Сороки? 19 березня з’явилася інформація, що Василя Сороку нарешті прооперували. Російські медики, зокрема, витягнули осколки, що залишилися в руці військовополоненого внаслідок нападу військових Кремля на Азові.

До речі, Лефортовський районний суд Москви 17 квітня розгляне клопотання російського слідства про продовження арешту 24 військовополоненим російським морякам. Як і в січні, судові засідання стосовно них відбуватиметься по "четвірках". Тобто моряків розподілять їх між трьома суддями у дві зміни.

Як українські моряки опинились у полоні в Росії?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових на їхньому шляху до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські судна та поранили 3 моряків. Після цього Росія захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу".



У російський полон потрапили 24 українських моряки-члени екіпажу захоплених суден. Моряків спершу арештували в анексованому Криму, а згодом відправили до московських СІЗО та зараз утримують там під вартою.



Українці оголосили себе військовополоненими. Це 24 січня визнали й у резолюції ПАРЄ.