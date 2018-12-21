У Польщі 11-річна дівчинка з України народила дитину

У Гданську на півночі Польщі народила дитину 11-річна дівчинка з України. Гданська прокуратура проводить розслідування.

Про це повідомляє Gazeta Wyborcza.

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Дівчинку привели до лікаря 18 грудня після того, як вона сказала матері, що їй погано. Лікар заявив, що 11-річна дівчинка перебуває на пізній стадії вагітності, і повідомив у поліцію. Дівчинку спочатку відправили до лікарні в Старогарді-Гданському, звідки її перевели в медустанову в Гданську. Там вона народила дитину.



Стан дівчинки невідомий

Лікарня не розголошує інформації про стан здоров’я породіллі та її дитини.

Як повідомив прокурор оружної прокуратури у Ґданську Маріуш Душинський, матір та її донька походять з України і переїхали до Польщі у вересні. За попередньою інформацією, матір на час своєї поїздки до Польщі залишила доньку під опікою 63-річного співмешканця. Наразі невідомо з якої області вони походять. Матір дівчинки не підозрювала, що її донька вагітна.

Наразі у справі триває слідство, яке має з’ясувати на території якої країни відбувся злочин. Від цього залежить, хто розслідуватиме справу – правоохоронні органи Польщі, чи України.

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