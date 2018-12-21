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      У Польщі 11-річна дівчинка з України народила дитину

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      11-річна дівчинка народила у Польщі
      11-річна дівчинка народила у Польщі / 4studio.com.ua

      У Гданську на півночі Польщі народила дитину 11-річна дівчинка з України. Гданська прокуратура проводить розслідування.

      Про це повідомляє Gazeta Wyborcza.

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      Дівчинку привели до лікаря 18 грудня після того, як вона сказала матері, що їй погано. Лікар заявив, що 11-річна дівчинка перебуває на пізній стадії вагітності, і повідомив у поліцію. Дівчинку спочатку відправили до лікарні в Старогарді-Гданському, звідки її перевели в медустанову в Гданську. Там вона народила дитину.


      Стан дівчинки невідомий 

      Лікарня не розголошує інформації про стан здоров’я породіллі та її дитини.

      Як повідомив прокурор оружної прокуратури у Ґданську Маріуш Душинський, матір та її донька походять з України і переїхали до Польщі у вересні. За попередньою інформацією, матір на час своєї поїздки до Польщі залишила доньку під опікою 63-річного співмешканця. Наразі невідомо з якої області вони походять. Матір дівчинки не підозрювала, що її донька вагітна.

      Наразі у справі триває слідство, яке має з’ясувати на території якої країни відбувся злочин. Від цього залежить, хто розслідуватиме справу – правоохоронні органи Польщі, чи України.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Діти Вагітність і пологи Новини Польщі
      Джерело: 24 Канал
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