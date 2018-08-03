У Польщі арбітр врятував життя футболісту: відео

Арбітр матчу третього дивізіону Польщі між командами "Олімпія Ельблонг" і "Бленкітні Старгард-Щециньскі" Марцин Ліана врятував життя футболісту.

В ході гри футболіст невдало зіткнувся з суперником, впав сонячним сплетінням на м'яч і почав задихатися. Арбітр оперативно підбіг до потерпілого і надав першу допомогу.

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Через кілька секунд футболіст прийшов до тями і зміг продовжити зустріч, відмовившись від допомоги медиків. Матч завершився перемогою "Бленкітні" з рахунком 1:0.

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