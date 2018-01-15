У Польщі кораблі вирішили назвати "Львів" і "Тернопіль"

Польська державна судноплавна компанія вирішила надати кільком кораблям назви колишніх польських міст на території так званих "східних кресів".

Про це пипе Radio Szczecin, посилаючись на менеджера держкомпанії "Польське морське пароплавство" Павла Бжезицького.

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Перший корабель, який компанія незабаром повинна отримати з китайської верфі, буде називатися "Львів". Інші кораблі отримають назви міст на колишніх польських територіях, зокрема, йдеться про Тернопіль.

"Ми поступово відновлюємо назви. Для західної Польщі це хороші і ностальгічні назви. Тому ми хочемо, щоб кораблі мали назви колишніх польських міст на східних прикордонних землях", – сказав Бжезицький.

До речі, вітрильний корабель під назвою "Львів" вже був у польському флоті перед війною.