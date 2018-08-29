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У Польщі мікроавтобус з українцями врізався у вантажівку: є жертви

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У Польщі мікроавтобус потрапив у ДТП, загинув українець
У Польщі мікроавтобус потрапив у ДТП, загинув українець / TVN24

У вівторок, 28 серпня, у Польщі внаслідок зіткнення мікроавтобуса і автомобіля дорожніх служб загинув громадянин України. Ще один українець, який перебував усередині авто, потрапив до лікарні.

ДТП трапилася поблизу населеного пункту Новогродек Поморський в Західнопоморському воєводстві на північному заході Польщі приблизно о 15:00, повідомляє видання WP Wiadomości.

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Загинув один пасажир мікроавтобуса – громадянин України. Ще один українець, який був у цьому автомобілі, отримав травми,
– повідомив виданню речник поліції міста Мислібож Яцек Полещук.

За його словами, травми також отримали двоє працівників дорожніх служб та громадянин Польщі, що перебував за кермом мікроавтобуса. Їх госпіталізували до місцевої лікарні у місті Гожув Велькопольський.

За неофіційною інформацією, водій мікроавтобуса обганяв вантажівку і не встиг загальмувати перед автомобілем дорожніх служб. Водій був тверезим.

Автодорогу S3 перекрили в обох напрямках на декілька годин.

Нагадаємо, 26 серпня у Польщі під колеса автомобіля Ford потрапив 32-річний українець. За кермом машини перебував 31-річний громадянин країни.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Жертви Новини Польщі
Джерело: 24 Канал
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