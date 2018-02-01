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У Польщі мітингують проти скандального закону про "бандеризм"

19:01, сьогодні 1167 Читать новость на русском

У центрі міста біля Інституту народної пам'яті у Варшаві зібралася велика кількість людей. Це, в основному, поляки, які підняли питання того, що цей закон є диктаторським.

О 18:00 анонсували "Мітинг незгодних", інформує кореспондент 24 Каналу Валерія Кірічєва.

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За їхніми словами, Інститут просто підігрує керівній партії "Право і справедливість" на чолі з Ярославом Качинським та президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Вони скандують: досить цих побрехеньок, тому що ми не є країною-диктатором. За їхніми словами, цей закон диктує заперечення свободи слова, це загрожує журналістам, які тут працюють, які можуть обговорювати різні теми, пов'язані з "таборами смерті" (їх наразі заборонено так називати).

До того ж, це може вплинути на підняття питання ідеології з Бандерою. Все це – у чорному списку.

Це закон буде розповсюджуватися на всіх, це загрожує тотальному мовчанню і тотальним внутрішнім історичним чисткам.

До слова, закон про Інститут національної пам'яті в першу чергу спрямований проти українців, які проживають на території Польщі.

Теги: Новини Польщі
Джерело: 24 Канал
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