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      У Польщі не вірять, що санкції США зупинять "Північний потік-2"

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      Санкції США не зупинять "Північний потік-2" / apnews.com

      Санкції США проти "Північного потоку-2" можуть не зупинити будівництво проєкту, а лише відтермінувати його.

      Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що Москва ніколи не повинна мати можливість шантажувати ЄС припиненням постачання газу, повідомляє DW.

      До теми: Санкції США допомогли Україні домовитися з Росією щодо транзиту газу, – Пристайко

      Моравецький зауважив, що санкції можуть "затягнути, але не припинити будівництво газопроводу".

      Для Польщі було би, звісно, найкраще, якби будівництво "Північного потоку-2" взагалі ніколи не починалося,
      – наголосив політик.

      Зауважимо, що Сполучені Штати Америки вимагають від компаній-підрядників, які займаються будівництвом газопроводу в обхід України "Північний потік-2" згорнути роботи до 20 січня. В іншому випадку їм загрожують суворі санкції.

      Однак у Росії вже вигадали, як добудувати газопровід попри санкції США. Обіцяють завершити будівництво до кінця 2020 року. Більше – тут.

      Санкції США проти "Північного потоку-2": основне

      Президент США Трамп підписав бюджет на 2020 рік, у якому передбачені санкції проти компаній, що будують другу гілку "Північного потоку-2") через Балтійське море. Газопровід має постачати газ до Європи в обхід України, наразі він готовий приблизно на 92%.

      Довідка. "Північний потік2" – це магістральний газопровід через Балтійське море з Росії до ЄС, у який "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України.

      Хто і що потрапляє під удар американських санкцій:

      • судна, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;
      • іноземці, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;
      • керівники компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);
      • транзакції, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.

      Важливо: Німеччина розкритикувала санкції США проти "Північного потоку-2"

      Як відреагували на санкції у Росії:

      • Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що у Росії не бачать ніякої катастрофи у санкціях США, спрямованих на зупинку будівництва "Північного потоку-2". Російський прем’єр наголосив, що "Північний потік-2" добудують, вже ніби то є інші варіанти завершення робіт.
      • Глава МЗС Росії Сергій Лавров пообіцяв точно дати відповідь на санкції США проти скандального "Північного потоку-2". Водночас там хочуть зробити це так, "щоб не завдати шкоди собі". Лавров також стверджує, що газопровід "добудують – попри всі загрози".
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Польщі Новини політики Новини США Новини Росії Україна – Росія Північний потік-2 Газ Газпром Газовий конфлікт
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