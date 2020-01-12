У Польщі не вірять, що санкції США зупинять "Північний потік-2"

Санкції США проти "Північного потоку-2" можуть не зупинити будівництво проєкту, а лише відтермінувати його.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що Москва ніколи не повинна мати можливість шантажувати ЄС припиненням постачання газу, повідомляє DW.

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Моравецький зауважив, що санкції можуть "затягнути, але не припинити будівництво газопроводу".

Для Польщі було би, звісно, найкраще, якби будівництво "Північного потоку-2" взагалі ніколи не починалося,

– наголосив політик.

Зауважимо, що Сполучені Штати Америки вимагають від компаній-підрядників, які займаються будівництвом газопроводу в обхід України "Північний потік-2" згорнути роботи до 20 січня. В іншому випадку їм загрожують суворі санкції.

Однак у Росії вже вигадали, як добудувати газопровід попри санкції США. Обіцяють завершити будівництво до кінця 2020 року. Більше – тут.

Санкції США проти "Північного потоку-2": основне

Президент США Трамп підписав бюджет на 2020 рік, у якому передбачені санкції проти компаній, що будують другу гілку "Північного потоку-2") через Балтійське море. Газопровід має постачати газ до Європи в обхід України, наразі він готовий приблизно на 92%.

Довідка. "Північний потік2" – це магістральний газопровід через Балтійське море з Росії до ЄС, у який "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України.

Хто і що потрапляє під удар американських санкцій:

судна, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;

іноземці, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;

керівники компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);

транзакції, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.

Важливо: Німеччина розкритикувала санкції США проти "Північного потоку-2"

Як відреагували на санкції у Росії: