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У Польщі оприлюднили звіт щодо Смоленської авіакатастрофи

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Літак ТУ-154 розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року. З часу авіакатастрофи, у якій загинув президент Польщі Лех Качинський, минуло 8 років. Винуватців трагедії досі офіційно не назвали.

Не один, а два вибухи стались у літаку ТУ-154, що розбився у Смоленську 8 років тому. У Польщі оприлюднили технічний звіт про причини авіакатастрофи.

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У ньому вказано, що літак був знищений у повітрі. І зруйнували його щонайменше 2 вибухи. Положення тіл на землі свідчить про те, що люди почали випадати з літака ще до того, як він упав на землю. Втім, характер та місце розташування вибухівки досі встановлюють. До того ж, глава комісії з розслідування авіакатастрофи – Антоні Мацаревич повідомив, що під час розслідування підкомісія знайшла більше півтори сотні свідків.

А тисячі фото- та відеозаписів допомогли здійснити реконструкцію уламків літака. Вчора, 10 квітня, у роковини трагедії вперше поляки офіційно заявили, що авіатроща сталась унаслідок вибуху. Що ж до експертизи в цій справі, яку провели росіяни, то поляки запевняють, що у ній багато грубих помилок.

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Зокрема, у трунах майже 80-ти жертв виявили останки тіл інших людей і сміття. У катастрофі загинули 96 осіб: польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-их роковин Катинського злочину.

Теги: Новини Польщі авіація
Джерело: 24 Канал
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