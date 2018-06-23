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У Польщі передумали будувати "стіну" на кордоні з Україною

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У Польщі передумали будувати "стіну" на кордоні з Україною
У Польщі передумали будувати "стіну" на кордоні з Україною / Фото з відкритих джерел

У Польщі поки не прийняли рішення щодо будівництва загороди на кордоні з Білоруссю та Україною, яка має допомогти у боротьбі проти АЧС (африканської чуми свиней).

Новий міністр сільського господарства Польщі Ян Кшиштоф Ардановський наразі не бачить сенсу в будівництві, передає Укрінформ.

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За його словами, наразі Варшава чекає на фахову оцінку Європейської агенції безпеки харчової продукції (EFSA) щодо ефективності загороди для протидії АЧС. Як тільки оцінка буде надана, буде прийнято остаточне рішення щодо того, чи ця загорода будуватиметься.

"Рішення (з приводу будівництва загороди — ред.) не прийнято... Я зараз не бачу в цьому сенсу. Якщо зараз хтось мене переконає, що в цьому є сенс, то я підтримуватиму її будівництво, але поки що не бачу в цьому великої потреби", – зазначив Ардановський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща восени 2018 року розпочне будувати паркан на кордоні з Україною і Білоруссю, щоб запобігти міграції диких кабанів і розповсюдженню африканської чуми свиней (АЧС).

 

Теги: Новини Польщі Свиняча чума
Джерело: 24 Канал
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