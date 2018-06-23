У Польщі перехрестя отримало ім'я генерала армії УНР

23 червня у польському Вроцлаві було відкрито перехрестя, яке назвали на честь генерала армії УНР Марка Безручка. До слова, уродженець Запорізької області свого часу очолював військову місію та штаб Армії УНР у Варшаві. Також у столиці Польщі його було поховано.



У Польщі перехрестя назвала на честь генерала армії УНР Безручка

Про відкриття перехрестя у своєму Twitter сповістив посол України у Польщі Андрій Дещиця.

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Перехрестя імені Безручка розташовується у Вроцлаві

"Сьогодні, 23 червня, у Вроцлаві офіційно відкрито кругове перехрестя, якому надано ім'я генерала армії УНР Марка Безручка", – зазначив український дипломат.



Перехрестя імені Безручка є круговим

Крім того, він опублікував відповідні фото.



Генерал армії УНР Безручко залишив слід як в історії України, так і Польщі

Сьогодні у Вроцлаві @wroclaw_info офіційно відкрито кругове перехресття, якому надано ім’я генерала армії УНР Марка Безручка pic.twitter.com/NXO01Opb4G — Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) June 23, 2018

Нагадаємо, наприкінці березня з'явилась інформація, що у Києві хочуть перейменувати вулицю Маршала Жукова, яка розташовується у Деснянському районі столиці, на вулицю Кубанської України.

Хто такий генерал армії УНР Дмитро Безручко? Народився він у 1883 році у нинішньому місті Токмак Запорізької області. В Україні запам’ятався тим, що очолював оперативний відділ Головного управління Генерального штабу Армії Української Держави та штаб Окремої Запорізької бригади імені Симона Петлюри Дієвої армії УНР. З 1920 року був командиром Шостої стрілецької дивізії Січових Стрільців, яка брала участь у першому Зимовому поході. Після підписання Варшавського договору дивізія Марка Безручка разом із польською армією почала наступ на Київ під час радянсько-польської війни. 5 жовтня 1920 йому присвоєно звання генерал-хорунжого, а 7-го числа дивізія Безручка разом із польськими частинами зайняла Київ.



Наприкінці 1920 року очолював військову місію та штаб Армії УНР у Варшаві. З 23 травня по 5 серпня 1921 року Безручко керував військовим міністерством уряду Української Народної Республіки за кордоном (в екзилі) та був членом Вищої Військової Ради УНР, однак пішов із посади "за власним бажанням" на знак протесту у "справі генерала Базильського".



Згодом працював у Варшаві в польському військовому картографічному інституті. Був головою Українського клубу. В 1931—1935 роках був головоб Українського воєнно-історичного товариства у Варшаві. Також свого часу був редактором та видавцем військово-історичного мемуарного збірника "За Державність".



Помер у 1944 році у Варшаві, де його і було поховано у православній частині міського цвинтаря "Воля" поруч із могилою його друга генерала Всеволода Змієнка. Тут же поховано близько сотні видатних полководців та державних діячів УНР.



До слова, на честь Безручка в 2016 році перейменовано вулицю, провулок і проїзд у Вінниці, а також вулицю у Києві.