У Польщі платитимуть всім дітям по 500 злотих на місяць

У Польщі виплачуватимуть по 500 злотих (близько 3 тисяч 500 гривень) на місяць всім дітям до 18 років. Гроші виплачуватимуть у межах програми державної підтримки дітей та молоді "Родина 500+", яку схвалив польський уряд.

Раніше в Польщі діяла схожа програма. Тоді грошову допомогу виплачували на другу та кожну наступну дитину в родині. Аде уряд вирішив розширити програму для підтримки сімей та народжуваності в Польщі, повідомляє "Польське радіо".

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Це має слугувати покращенню демографії Польщі. Щоб була молодь, яка пізніше працюватиме і на нашу пенсію, і на економічний розвиток всієї країни,

– сказав прем'єр Польщі Матеуш Моравецький.

В уряді розраховують на позитивні результати нових змін, після яких грошову допомогу отримуватимуть понад 7 мільйонів дітей. Адже програма, яка діяла досі, призвела до зростання показника народжуваності в Польщі.

Нова програма підтримки дітей запрацює з 1 липня 2019 року. Щороку на неї Польща витрачатиме близько 9,5 мільярда злотих (67,2 мільярда гривень).

Скільки грошей виплачують на дітей в Україні?