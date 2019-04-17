У Польщі платитимуть всім дітям по 500 злотих на місяць
У Польщі виплачуватимуть по 500 злотих (близько 3 тисяч 500 гривень) на місяць всім дітям до 18 років. Гроші виплачуватимуть у межах програми державної підтримки дітей та молоді "Родина 500+", яку схвалив польський уряд.
Раніше в Польщі діяла схожа програма. Тоді грошову допомогу виплачували на другу та кожну наступну дитину в родині. Аде уряд вирішив розширити програму для підтримки сімей та народжуваності в Польщі, повідомляє "Польське радіо".
Читайте також: Багатодітним сім'ям в Україні платитимуть більше грошей від держави: відомі суми
Це має слугувати покращенню демографії Польщі. Щоб була молодь, яка пізніше працюватиме і на нашу пенсію, і на економічний розвиток всієї країни,
– сказав прем'єр Польщі Матеуш Моравецький.
В уряді розраховують на позитивні результати нових змін, після яких грошову допомогу отримуватимуть понад 7 мільйонів дітей. Адже програма, яка діяла досі, призвела до зростання показника народжуваності в Польщі.
Нова програма підтримки дітей запрацює з 1 липня 2019 року. Щороку на неї Польща витрачатиме близько 9,5 мільярда злотих (67,2 мільярда гривень).
Скільки грошей виплачують на дітей в Україні?
- До 30 квітня державна допомога на дітей віком до 6 років становить 1 тисячу 626 гривень;
- На дітей від 6 до 18 років – 2027 гривень.