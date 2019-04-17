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      У Польщі платитимуть всім дітям по 500 злотих на місяць

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      У Польщі з липня всім дітям до 18 років почнуть платити по 500 злотих на місяць
      У Польщі з липня всім дітям до 18 років почнуть платити по 500 злотих на місяць / Ілюстративне фото

      У Польщі виплачуватимуть по 500 злотих (близько 3 тисяч 500 гривень) на місяць всім дітям до 18 років. Гроші виплачуватимуть у межах програми державної підтримки дітей та молоді "Родина 500+", яку схвалив польський уряд.

      Раніше в Польщі діяла схожа програма. Тоді грошову допомогу виплачували на другу та кожну наступну дитину в родині. Аде уряд вирішив розширити програму для підтримки сімей та народжуваності в Польщі, повідомляє "Польське радіо".

      Читайте також: Багатодітним сім'ям в Україні платитимуть більше грошей від держави: відомі суми

      Це має слугувати покращенню демографії Польщі. Щоб була молодь, яка пізніше працюватиме і на нашу пенсію, і на економічний розвиток всієї країни,
      – сказав прем'єр Польщі Матеуш Моравецький.

      В уряді розраховують на позитивні результати нових змін, після яких грошову допомогу отримуватимуть понад 7 мільйонів дітей. Адже програма, яка діяла досі, призвела до зростання показника народжуваності в Польщі.

      Нова програма підтримки дітей запрацює з 1 липня 2019 року. Щороку на неї Польща витрачатиме близько 9,5 мільярда злотих (67,2 мільярда гривень).

      Скільки грошей виплачують на дітей в Україні?

      • До 30 квітня державна допомога на дітей віком до 6 років становить 1 тисячу 626 гривень;
      • На дітей від 6 до 18 років – 2027 гривень.
      blog_ava
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      Теги: Новини Польщі Гроші Діти і неповнолітні
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