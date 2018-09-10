У Польщі почалася нарада ОБСЄ щодо дотримання прав людини

Захід відбувається у Варшаві. В ході наради обговорять виконання зобов’язань держав – учасниць у сфері дотримання прав і свобод людини.

Про це повідомляє "Укрінформ".

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У нараді візьмуть участь близько 1,5 тисяч представників урядів і громадянського суспільства країн ОБСЄ і країн-партнерів. Метою зустрічі є перегляд зобов'язань, які взяли на себе уряди країн-членів у сфері дотримання фундаментальних прав і свобод людини, демократії, толерантності і протидії дискримінації. Також розглянуть питання свободи слова, прав мігрантів, подолання расизму та ксенофобії.

Крім основних сесій, відбудуться понад 100 супутніх подій щодо прав людини у країнах-членах ОБСЄ.

Раніше в ОБСЄ повідомляли, що на Донбас стягують важке озброєння.

Що таке ОБСЄ?Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) займається контролем за озброєннями, питаннями миру та прав людини. Її учасниками є 57 країн, розташованих переважно у Європі, а також країни-колишні члени СРСР та США з Канадою. В Україні організація відома в першу чергу своєю моніторинговою місією на Донбасі.