У Польщі почалися наймасштабніші навчання у Європі за 25 років: що треба знати – відео

У Польщі розпочалися навчання Defender Europe-2020 року. 37 тисяч військових з 18 країн візьмуть участь у навчаннях. Однією з цілей маневрів є відпрацювання перекидання великих військових з'єднань у Європі.

Навчання триватимуть кілька місяців. Вони будуть проходити на території 10 країн, повідомляє "Польске радіо".

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Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що перші військовослужбовці армії США вже перетнули польський кордон.

Дивіться відео військових навчань Defender Europe-2020:

Як і де відбудуться навчання

Протягом найближчих тижнів у Польщу та країни Балтії прибуде понад 20 тисяч американських військових зі США, до яких приєднаються 9 тисяч американців, які дислокуються у Європі. Крім того, у навчаннях візьмуть участь 8 тисяч військовослужбовців з інших країн НАТО, в основному з Великобританії та Німеччини.

Польщу на навчаннях представлятимуть дві тисячі солдатів, важка техніка, авіація, а також поліція, прикордонники та пожежники.

Під час перебування на європейському континенті американські війська візьмуть участь у декількох навчаннях на території Європи. Зокрема, мовиться про багатонаціональні навчання Swift Response-20, Saber Strike-20, Allied Spirit-20 і Dynamic Front-20.

За словами американського генерал-майора Беррі Сігвіна, навчання проведуть, щоб попередити Росію від повторення анексій, подібних захоплення українського Криму в 2014 році.

Відзначимо, що раніше військові США провели масштабні навчання та імітували ядерний удар Російської Федерації по об'єктах НАТО у Європі. У сценарій навчань входила позаштатна ситуація в Європі, у якій РФ вирішує обмежено використовувати ядерну зброю малої потужності проти об'єкта на території НАТО.

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