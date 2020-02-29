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      У Польщі почалися наймасштабніші навчання у Європі за 25 років: що треба знати – відео

      - Читать новость на русском
      Американські військові прибули у Європу на військові навчання / armytimes.com

      У Польщі розпочалися навчання Defender Europe-2020 року. 37 тисяч військових з 18 країн візьмуть участь у навчаннях. Однією з цілей маневрів є відпрацювання перекидання великих військових з'єднань у Європі.

      Навчання триватимуть кілька місяців. Вони будуть проходити на території 10 країн, повідомляє "Польске радіо".

      Актуально: Військові США імітували ядерний удар Росії по Європі

      Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що перші військовослужбовці армії США вже перетнули польський кордон.

      Дивіться відео військових навчань Defender Europe-2020:

      Як і де відбудуться навчання

      • Протягом найближчих тижнів у Польщу та країни Балтії прибуде понад 20 тисяч американських військових зі США, до яких приєднаються 9 тисяч американців, які дислокуються у Європі. Крім того, у навчаннях візьмуть участь 8 тисяч військовослужбовців з інших країн НАТО, в основному з Великобританії та Німеччини.
      • Польщу на навчаннях представлятимуть дві тисячі солдатів, важка техніка, авіація, а також поліція, прикордонники та пожежники.
      • Під час перебування на європейському континенті американські війська візьмуть участь у декількох навчаннях на території Європи. Зокрема, мовиться про багатонаціональні навчання Swift Response-20, Saber Strike-20, Allied Spirit-20 і Dynamic Front-20.

      За словами американського генерал-майора Беррі Сігвіна, навчання проведуть, щоб попередити Росію від повторення анексій, подібних захоплення українського Криму в 2014 році.

      Відзначимо, що раніше військові США провели масштабні навчання та імітували ядерний удар Російської Федерації по об'єктах НАТО у Європі. У сценарій навчань входила позаштатна ситуація в Європі, у якій РФ вирішує обмежено використовувати ядерну зброю малої потужності проти об'єкта на території НАТО.

      НАТО та російські ракети: якою буде реакція Альянсу на нове загострення – читайте у матеріалі 24 каналу


      Кількість ядерних боєголовок у світі / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Зброя Новини США Пентагон
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