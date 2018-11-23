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      У Польщі порушили справу проти українця через наліпку з тризубом на авто

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      Польська поліція порушила справу проти львів’янина через наліпку з тризубом на авто
      Польська поліція порушила справу проти львів’янина через наліпку з тризубом на авто / Фото з відкритих джерел

      Поліція Перемишля почала розслідування проти викладача Львівської політехніки Івана Кульчицького. Польським правоохоронцям не сподобалась наклейка з гербом України на автомобілі українця.

      Про це пише Nowiny24.pl.

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      Так, інцидент трапився ще у суботу, 17 листопада. Тоді мешканець Перемишля Томаш "здійснив громадянське затримання автомобіля на українській реєстрації" – заблокував автомобіль Кульчицького та викликав поліцію через наліпку із зображенням тризуба на задньому бампері.

      Громадянин Польщі звинуватив українця в тому, що тризуб був зображений не золотим на синьому тлі, а червоним на чорному. Поруч із наліпкою було також зображення лева – символу Львова, а також герб Львова.

      У Польщі затримали українця
      Наліпки на авто українця/ Джерело: Фейсбук Іван Кульчицький

      Видання зазначає, що громадянин Польщі вийшов зі свого авто та підійшов до білого автомобіля Nissan Juke, яким подорожував Іван Кульчицький.

      Чоловік вимагав зняти наліпку, натомість Кульчицький відмовив та поїхав. За кількасот метрів поляк наздогнав автомобіль Кульчицького, підрізав, заблокував та викликав поліцію.

      Викликали місцеву поліцію для якої ситуація стала певним "менінгітом", адже є явне порушення всіх дорожніх правил зі сторони їх громадянина, а з іншого боку цей громадянин висуває нам звинувачення у злочині відповідно до нового варіанту польського закону про заборону тоталітаризму, за яким нібито забороняється і певна українська символіка,
      – розповів Кульчицький у Facebook.

      Поліція на місці зареєструвалf заяву Томаша про підозру на скоєння злочину/ Івана Кульчицького допитали як свідка. Врешті, наліпку з автомобіля він таки зняв. У вівторок, 20 листопада, поліція почала офіційне розслідування цієї справи.

      Видання Zaxid.net. повідомляє, що Кульчицький також подав заяву до поліції. Він розповів, що звернувся до генерального консула у Любліні Василя Павлюка з приводу цього інциденту та готує такі ж звернення до українського МЗС та інших відомств.

      Що таке Закон про Інститут національної пам'яті?
      Це так званий "антибандерівський закон". Закон передбачає кримінальну відповідальність кожному, хто на території Польщі публічно вживатиме термін "польські концтабори", а також визнаватиме співучасть польської держави або її народу в Голокості, або заперечуватиме "злочини українських націоналістів". Порушникам у Польщі загрожуватиме штраф, або тюремне ув'язнення до трьох років. 26 січня закон прийняли у польському Сеймі, а 6 лютого його підписав президент Польщі Анджей Дуда.

      Теги: Новини України Новини Польщі Антибандерівський закон Розслідування Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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