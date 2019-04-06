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      У Польщі поїзд на шаленій швидкості зніс "швидку", є жертви: моторошне відео

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      Поїзд на шаленій швидкості зніс "швидку" у Польщі
      Поїзд на шаленій швидкості зніс "швидку" у Польщі / Скрін з відео

      У Польщі неподалік міста Пущиково потяг на великій швидкості врізався у карету швидкої допомоги, що виїхала на переїзд. Внаслідок аварії на місці загинув 30-річний лікар і 42-річний фельдшер.

      Як повідомляє польське видання Glos Wielkopolski, водій виїхав на переїзд і намагався переїхати його попри те, що один шлагбаум вже був закритий.

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      Машина опинилася в пастці і водій почав розвертатися на залізничних рейках, щоб встигнути від’їхати з небезпечного місця. Але не встиг. Поїзд на повній швидкості протаранив автомобіль. Фельдшер і лікар загинули миттєво. Водій "швидкої" вижив, але він лежить в комі і лікарі намаються врятувати його життя.

      Польські правоохоронці наразі з’ясовують, чому люди не вискочили з автомобіля тоді, як побачили, що на них мчить поїзд і чому водій не збив шлагбаум, щоб врятуватися.

      Відомо, що "швидка" поспішала до тяжкохворого пацієнта, який був на межі життя і смерті. Його планували доставити з лікувального закладу в Пущиково в одну з лікарень Познані.

      У поїзді, який протаранив "швидку", ніхто не постраждав. Проте, на цій залізничній ділянці на кілька годин був перекритий рух.

      Поїзд на шаленій швидкості зніс "швидку" у Польщі: відео

       

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Аварії та ДТП Жертви Новини Польщі
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