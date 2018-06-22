У Польщі працює мільйон українців, однак пенсію з них зможе отримувати лише кожен третій, – Рева

Сьогодні в Польщі працює один мільйон українців, проте в пенсійній системі з них зареєстровані тільки 300 тисяч людей.

Про це заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева під час відеоконференції "ДС".

"Офіційно в Польщі на сьогоднішній день працює мільйон українців. Але застраховані в ЗОС (загальнообов'язкове державне соціальне страхування), тобто в пенсійній системі, лише 300 тисяч, – заявив він в ході відеоконференції "Ділової столиці".

Він також уточнив, що процес міграції закладає велику проблему. "Людей відправляють з України до Польщі, як у відрядження. Але як тільки там вона отримує дозвіл на роботу, тут (її) звільняють, і там вона не страхується. Але оскільки вона там страхові внески не сплачує, то страховий стаж їй не йде. Якщо повертається в Україну – вона ні там не має права на пенсію, ні тут", – резюмував міністр.

Він також додав, що в Україні є проблема нестачі фахівців.

У нас сьогодні вже відчувається дефіцит, в першу чергу кваліфікованих кадрів. А якщо ця тенденція буде продовжуватися, то у нас взагалі буде брак кадрів, навіть некваліфікованих,

– заявив він.

За словами міністра, у процес сезонної трудової міграції втягнуті до семи мільйонів українців, при цьому постійно за кордоном працюють 3,2 млн осіб. У той же час він упевнений, що мігранти згадають про те, що вони українці, коли побачать в цьому грошову вигоду.

"Тому сьогодні зарплата зростає. За минулий рік номінальна зарплата зросла на 37%, реальна – на 19%. За перші п'ять місяців (цього року) номінальна зарплата зросла на 31%, а реальна – на 11%", – сказав міністр.