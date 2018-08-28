У Польщі пропонують висунути Сенцова на Нобелівську премію миру

Екс-президент Польщі та нобелівський лауреат Лех Валенса пропонує висунути українця, політв'язня Кремля Олега Сенцова у кандидати на Нобелівську премію миру.

Про це Міністр культури України Євген Нищук повідомив у Facebook.

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За його словами, лауреат Нобелівської премії миру, екс-президент Польщі Лех Валенса відгукнувся на заклик Польської кіноакадемії виступити з заявою на захист Сенцова та номінувати його на Нобелівську премію миру.

Це надзвичайна новина, яка має стати відомою в усьому світі і, впевнений, допоможе врятувати життя українському митцю,

– заявив Нищук.

Він подякував польським друзям за таке рішення і додав, що дружба між українським і польським народами – не слова, а багаторічна історія.

"Олег, як ніхто інший, достойний такої відзнаки", – наголосив міністр.

На сайті Польської кіноакадемії опублікували відповідний лист Валенси.

Я глибоко переконаний, що Сенцов втілює всі ідеали, які мотивували мене під час моєї мирної боротьби за майбутнє світу. Віра в демократію, в мирні методи, відмова від ненависті, робота на зміцнення солідарності між народами і кінцева жертва на благо інших – все це дуже похвальні якості, гідні найвищого визнання вільного світу,

– сказав нобелівський лауреат.

Лех Валенса також підкреслив, що понад 100 днів тому Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити політв'язнів.

Нагадаємо, група митців Словаччини звернулась до президента, прем’єра, голови парламенту і міністра закордонних справ своєї країни та закликала "вжити невідкладних заходів для порятунку життя ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова, який правозахисною організацією "Міжнародна амністія" визнаний "в'язнем сумління".

За що в Росії засудили Олега Сенцова?

Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.