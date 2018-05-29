У Польщі раптово помер молодий спортивний чемпіон України Мініч

У Польщі помер український спортсмен, який займався мас-рестлінгом, Владислав Мініч. 23-річний атлет родом з Херсонщини був чемпіоном України, бронзовим призером фіналу Кубка Світу 2017 року у вазі до 60 кілограмів.

Про це сповістила Федерація мас-рестлінгу України.

Зазначимо, що у Польщі Мініч перебував на роботі.

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"Крім втрати сина, батьки спортсмена зіткнулися з проблемою доставки спортсмена з іншої країни. Щоб повернути атлета додому, потрібно 70 тисяч гривень", – зазначили у Федерації.

Там також надали інформацію, яка знадобиться охочим допомогти батькам померлого спортсмена.