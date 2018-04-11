У Польщі розповіли, що допоможе відновити мир і територіальну цілісність України

Польща ініціює збільшення кількості своїх представників у складі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі, що може вплинути на відновлення миру в Україні.

Про це розповів глава МЗС Польщі Яцек Чапутович в інтерв'ю виданню Obserwator Miedzynarodowy.

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Так, політик звернув увагу на те, що Польща є другим за кількістю спостерігачів (41 особа) учасником у СММ ОБСЄ і має намір й надалі брати активну участь у СММ і хоче "збільшити свою присутність у місії".

Чапутович упевнений, що введення на Донбас миротворчої місії ООН сприятиме відновленню миру та територіальної цілісності України.

Ми (Польща) вважаємо, що розгортання миротворчої місії в Україні, за згодою керівництва країни, може допомогти відновити мир і територіальну цілісність України,

– зазначив він.

Чапутович наголосив, що польська сторона і надалі працюватиме над вирішенням російсько-українського конфлікту.

Також, торкаючись польсько-українських відносин, Чапутович зауважив, що польська східна політика не змінилася: Варшава і Київ є "близькими сусідами", незважаючи на те, що існують розбіжності в історичній пам'яті та сприйнятті трагічних подій періоду Другої світової війни, особливо Волинського злочину.

За його словами, Польща хоче якнайшвидше розв’язати проблему із запровадженням мораторію на проведення пошуково-ексгумаційних робіт польських жертв на території України.

"Розраховую, що проблему незабаром буде вирішено, а переговори допоможуть будувати наше стратегічне партнерство з Україною", – сказав глава польської дипломатії.