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      У Польщі рятують замордованих тигрів, яких везли у Росію: шокуючі фото та відео

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      ﻿Польський зоопарк рятує тигрів
      ﻿Польський зоопарк рятує тигрів / Zoo Poznan Official Site

      У Польщі рятують тигрів, які декілька днів перебували у вантажівці на польсько-білоруському кордоні без права на в’їзд до Білорусі.

      За інформацією пресслужби зоопарку у Познані, що нині звірі у безпеці – сімох вже перевезли до зоопарку у Познані, ще двох – до Члухува. 

      До слова: Поранений олень вбив мисливця, який полював на нього

      Працівники зоопарку зазначили, що тварини потроху починають відновлюватись. Майже щодня на сторінці зоопарку у фейсбукз'являють фото тигрів та інформація про стан їхнього здоров'я. Після повного озоровлення, вони почнуть нове життя у притулку в Іспанії.

      Що відомо про інцидент з тиграми на кордоні Білорусі та Польщі? 

      Як повідомлялось раніше, 10 тварин перевозили з Італії до Росії. Коли вантажівки з ними прибули до польсько-білоруського кордону 26 жовтня, то білоруські митники відмовили їм у в'їзді. Майже шість діб тварини провели у кузовах без їжі та навіть води. А клітки, в яких вони перебували, були затісними. В результаті, один з тигрів загинув.  

      тигри польща
      Клітки для тварин були занадто тісними

      тигри польща знущання
      Тигри шість діб були без їжі та води

      тигри польща росія
      Тварин перевозили з Італії до Росії

      Росіянина, який і був організатором переправи, затримали у Польщі. Його звинувачують у жорстокому поводженні з тваринами.

      тигри польща росія італія
      Нині тигри перебувають у двох зоопарках Польщі

      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Світ тварин Новини Польщі Новини Росії
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