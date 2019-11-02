У Польщі рятують замордованих тигрів, яких везли у Росію: шокуючі фото та відео

У Польщі рятують тигрів, які декілька днів перебували у вантажівці на польсько-білоруському кордоні без права на в’їзд до Білорусі.

За інформацією пресслужби зоопарку у Познані, що нині звірі у безпеці – сімох вже перевезли до зоопарку у Познані, ще двох – до Члухува.

До слова: Поранений олень вбив мисливця, який полював на нього

Працівники зоопарку зазначили, що тварини потроху починають відновлюватись. Майже щодня на сторінці зоопарку у фейсбукз'являють фото тигрів та інформація про стан їхнього здоров'я. Після повного озоровлення, вони почнуть нове життя у притулку в Іспанії.

Що відомо про інцидент з тиграми на кордоні Білорусі та Польщі?

Як повідомлялось раніше, 10 тварин перевозили з Італії до Росії. Коли вантажівки з ними прибули до польсько-білоруського кордону 26 жовтня, то білоруські митники відмовили їм у в'їзді. Майже шість діб тварини провели у кузовах без їжі та навіть води. А клітки, в яких вони перебували, були затісними. В результаті, один з тигрів загинув.



Клітки для тварин були занадто тісними



Тигри шість діб були без їжі та води



Тварин перевозили з Італії до Росії

Росіянина, який і був організатором переправи, затримали у Польщі. Його звинувачують у жорстокому поводженні з тваринами.



Нині тигри перебувають у двох зоопарках Польщі