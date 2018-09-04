У Польщі стався вибух у торговому центрі: подробиці
У польському місті Білосток в одному із торгових центрів пролунав вибух. На щастя, постраждалих внаслідок інциденту немає.
Про це інформує Rmf.fm.
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Як пишуть у ЗМІ, вибух трапився на вулиці Варшавській.
Зазначається, що пристрій було зроблено з кабелів та пляшок з легкозаймистою рідиною. Вогнева сила вибуху була невеликою, пожежа на місці інциденту не виникла. Постраждалих, на щастя, немає.
Поліція наразі проводить розслідування та намагається з'ясувати мотиви злочину.
Повідомляється, що інформація про замінування будівлі до відповідних органів не надходила.
Джерело: 24 Канал
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