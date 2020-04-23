У Польщі третю добу горить найбільший в країні заповідник: моторошні фото, відео

Масштабні пожежі спалахнули в Бєбжанському національному парку, що на півночі Польщі. Вогонь охопив приблизно 6 тисяч гектарів заповідника.

Сотні пожежників борються з полум'ям від неділі, 19 квітня, про це повідомляє видання RMF 24.

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Зазначимо, що загоряння сухої трави та очерету трапляються у національному парку щовесни. Однак, цьогорічні пожежі є наймасштабнішими за тривалий період часу.

Пожежі у найбільшому заповіднику Польщі / Фото RMF 24:

Горять переважно торфовища, це ускладнює роботу вогнеборців. Адже полум'я там може тліти довго та підійматися над землею через пориви вітру. Раніше від цього рятували потужні зливи, проте зараз Польща переживає найгірші за десятиліття посухи.

Вогонь у деяких місцях вже вдалося локалізувати, проте невідомо, скільки часу знадобиться, аби повністю загасити пожежі. За даними Міністерства охорони довкілля Польщі, причиною загоряння, найімовірніше, стали незаконні підпали сухої трави.

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До гасіння залучені пожежні бригади з інших регіонів Польщі, пожежні літаки Державної лісової служби, вертольоти поліції, а також безпілотники та солдати Сил територіальної оборони.