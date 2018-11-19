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      У Польщі українське немовля госпіталізували з симптомами кору

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      У Польщі немовля з України захворіло на кір
      У Польщі немовля з України захворіло на кір / mamovediya.com.ua

      У Вроцлаві (Польща) із симптомами кору госпіталізували 14-місячну дитину з України.

      Про це повідомляє "Польське радіо".

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      Як зазначається, госпіталізована із клінічними симптомами кору дитина перебуває під наглядом лікарів протягом тижня, її стан поліпшується.

      Випадок захворювання наразі не підтвердили, однак симптоми свідчили про кір. За словами лікарів, дитина більше не поширює інфекцію, а типовий висип на шкірі вже сходить.


      Кір в Україні 2018: симптоми у дітей та дорослих

      Дитина потрапила до лікарні відразу після приїзду з одного з регіонів України, де є вогнище кору. У Польщі вона ні з ким не контактувала.

      Нагадаємо, у Центрі громадського здоров'я МОЗ України повідомили про 36 455 випадків захворювання на кір в Україні з початку 2018 року. З них 22 344 – діти. Смертельних випадків – 15.

      Що таке кір?Небезпечне і дуже заразне вірусне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть призвести до смерті. Діти і дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику. Захистити від хвороби може тільки вакцинація.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Лікування Здорове життя Здоров'я Діти Кір Новини Польщі
      Джерело: 24 Канал
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