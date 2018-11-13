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      У Польщі водій на переході збив трьох українок, дві жінки загинули

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      У Польщі в ДТП загинули дві українки
      У Польщі в ДТП загинули дві українки / Фото з відкритих джерел

      У Польщі в селі Сарнув Сілезького воєводства водій збив на пішохідному переході трьох громадянок України. У результаті ДТП двоє жінок загинули на місці, ще одна у важкому стані перебуває у лікарні.

      Про це повідомляє Польське радіо з посиланням на місцевих правоохоронців.

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      Аварія, за словами поліції, трапилася ще ввечері 10 листопада. 36-річний місцевий житель на автомобілі Hyundai Tucson на освітленому пішохідному переході збив трьох жінок. 

      Після удару авто одна із жінок впала у канаву, друга опинилася на протилежному боці проїжджої частини, а третя впала під колеса автівки марки Volkswagen, що їхала позаду Hyundai Tucson. Останню, 46-річну жінку госпіталізували. Вона перебуває у важкому стані. На місці загинули 44-річна та 39-річна жінки,
      – йдеться у повідомленні.

      Відомо, що водій іномарки був тверезим, але у нього взяли кров, аби перевірити, чи не був він під впливом наркотиків.

      Правоохоронці висунули чоловіку звинувачення за два дні після ДТП. Наразі винуватцю загрожує до восьми років позбавленні волі.

      Нагадаємо, 11 листопада четверо заробітчан із Закарпаття загинули в аварії мікроавтобуса у Чехії. Удар був настільки сильним, що і мікроавтобус, і вантажівка злетіли в кювет.

      Теги: Новини України Аварії та ДТП Жертви Новини Польщі ДТП в Польщі з українцями
      Джерело: 24 Канал
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