У Польщі заборонили обурливу рекламу, яка принижує гідність жінок
Польська Комісія етики реклами виграла судовий позов проти бренду енергетичних напоїв Devil, який розмістив сексистську рекламу у Facebook.
Про це пише NTO.
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На рекламному плакаті жінка стоїть, очевидно, навколішки перед чоловіком, який торкається її підборіддя. Супроводжується ця сцена слоганом: "Вона вже знає, що буде у неї в роті".
Реклама енергетика Devil у Facebook
Усього Комісія отримала 10 скарг щодо цієї обурливої реклами. Зрештою, суд рекламу заборонив через приниження людської гідності.
Саму ж компанію-виробника напою Waterius оштрафували на 60 тисяч злотих (понад 16 тисяч доларів).
Джерело: 24 Канал
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