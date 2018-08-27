У Польщі заборонили обурливу рекламу, яка принижує гідність жінок

Польська Комісія етики реклами виграла судовий позов проти бренду енергетичних напоїв Devil, який розмістив сексистську рекламу у Facebook.

Про це пише NTO.

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На рекламному плакаті жінка стоїть, очевидно, навколішки перед чоловіком, який торкається її підборіддя. Супроводжується ця сцена слоганом: "Вона вже знає, що буде у неї в роті".



Реклама енергетика Devil у Facebook

Усього Комісія отримала 10 скарг щодо цієї обурливої реклами. Зрештою, суд рекламу заборонив через приниження людської гідності.

Саму ж компанію-виробника напою Waterius оштрафували на 60 тисяч злотих (понад 16 тисяч доларів).