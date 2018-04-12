У Польщі заговорили про розвиток внутрішнього видобутку газу

Уряд Польщі хоче гарантувати енергетичну безпеку країни розвитком внутрішнього видобутку газу.

Про це сказав в Сеймі віце-міністр енергії Міхал Куртика, передає РБК.

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На його думку, ключовим регіоном у цій сфері є Підкарпатське воєводство. Із 4 мільярдів кубометрів природного газу, який добувають у Польщі протягом року, 1,4 мільярда видобувається з Підкарпаття.

Видобуток нафти на цій території сягає 40 тонн в рік. За словами віце-міністра Міхала Куртики, "немає кращого способу гарантувати енергетичну безпеку, ніж газ із власних запасів".

В останні роки польські компанії посилили розвідувальні роботи і видобуток вуглеводнів на півдні Польщі. Зокрема, польська нафтогазова компанія PGNiG експлуатує тут 136 покладів нафти і газу, має 22 концесії на пошуки і видобуток. В семи місцях працює разом з компанією Orlen Upstream. Завдяки використанню нових технологій, вдалося задокументувати 4 млрд куб газу і відкрити нетрадиційні поклади на деяких територіях.