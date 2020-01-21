У Польщі закликають Путіна не використовувати тему Голокосту для своїх політичних ігор

МЗС Польщі вимагає, аби президент Росії Володимир Путін не використовував тему Голокосту для задоволення своїх політичних амбіцій під час присутності у Єрусалимі 23 січня. Там цьогоріч відзначатимуть 75-річчя визволення концтабору Освенцим.

Про це розповів заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вел Сеньк. Він наголосив, що польський президент Анджей Дуда відхилив запрошення їхати до Єрусалиму саме через брехливі висловлювання Путна у бік Польщі. Польський очільник впевнений, що у Ізраїлі ситуація повториться, пише Укрінформ.

Закликаємо президента Російської Федерації не використовувати пам’ять про жертви Голокосту для політичних ігор,

– заявив Шинковський вел Сеньк.

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Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Путін скористається вшануванням, аби посилити агресивну політику між Росією та Польщею, додав дипломат.

Напевно, це дасть Путіну можливість здійснювати подальші спроби переконувати у власній версії історії, причинах і перебігу Другої світової війни і легітимізуватиме дії Росії на міжнародній арені,

– наголосив заступник глави польської дипломатії.

Чому виник конфлікт між Польщею та Росією?

24 грудня на розширеній колегії Міноборони РФ президент країни Володимир Путін назвав посла Польщі в нацистській Німеччині Юзефа Липського "антисемітською свинею" та "поганню". Крім того, звинуватив його у перемовинах з Гітлером та підтримці його антисемітських поглядів. У Європарламенті промову Путіна засудили та вказали на російську відповідальність за провокування війни шляхом укладення пакту Молотова-Ріббентропа.

Президент Польщі Анджей Дуда оголосив офіційне рішення не їхати до Єрусалима, бо там дадуть виступити Володимиру Путіну, слова якого "суперечать історичній правді".

Аби одразу протидіяти брехні, у Польщі вирішили створити спеціальний штаб, який буде реагувати на неправдиві висловлювання Путіна.

Що відомо про Освенцим?Концтабори Освенцима з’явилися у кінці травня 1940 та проіснували до січня 1945 року. Там у період Другої Світової війни загинули мільйони людей. це був найбільший комплекс серед гітлерівських таборів смерті на окупованій території Європи. У ньому здійснювалися плани знищення інших націй, в основному євреїв, яких звозили туди з різних країн. Саме в Освенцимі проводилися найстрашніші експерименти над людьми. Число жертв складно визначити. Найвірогідніше йдеться про понад півтора мільйона жертв 28 національностей.