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      У Польщі засудили українку, яка народила дитину в туалеті та кинула її у смітник

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      У Польщі засудили українку, яка викинула новонароджену дитину в смітник / larazon.co

      У Любліні засудили до 8 років українку, яка в липні 2018 року на заводі в туалеті народила дитину й кинула її у пластиковий контейнер для відходів.

      Жінку визнали винною у спробі вбивства. Враховуючі розкаяння, суд призначив мінімально можливе покарання за її вчинок – 8 років ув’язнення. Вирок поки що не набрав законної сили й може ще бути оскарженим, повідомляє портал "Я в Польщі".

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      Інцидент стався на заводі з переробки фруктів і овочів в населеному пункті Мілейове в липні 2018 року. Надія К. покинула виробничу лінію на тривалий час, пізніше, її знайшли в приміщені туалету. Породілля спливала кров’ю, а поруч, у пластиковому контейнері було знайдено новонароджену дитину. Немовля вдалось врятувати.

      Надія К. поїхала на заробітки до Польщі, коли була на восьмому місяці вагітності, і ретельно приховувала цей факт.

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      Теги: Кримінал Діти і неповнолітні Новини Польщі
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