У Польщі знайшли старовинний меч початку нашої ери: його намагалися переслати поштою з Києва

Співробітники податкової адміністрації у місті Дембиця виявили вісім фрагментів рідкісного півметрового бронзового меча-кинджала.

Митники під час контролю над відправленнями звернули увагу на посилку, яка була відправлена з Києва, повідомляє Opinion.

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У декларації було зазначено, що посилка містить прикраси інтер’єру, а вартість була оцінена в 50 гривень (близько 8 злотих). Під час обшуку співробітники виявили декілька незвичних предметів. Згодом спеціалісти встановили, що було знайдено вісім елементів рідкісного меча Бронзової доби. Самі ж частинки старовинного експонату були загорнуті в захисну фольгу з метою уникнення пошкодження матеріалу.

Фахівці з управління охорони пам’яток підтвердили, що фрагменти бронзового кинджала належать до Бронзової доби (2300 до н. е. — 700 до н. е.).

Також експерти зазначили, що меч має досить сильні механічні пошкодження оригінальної поверхні, оздобленої прикрасами. Пам’ятку було пошкоджено, ймовірно, під час її розкопки.