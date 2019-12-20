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      У Польщі знайшли старовинний меч початку нашої ери: його намагалися переслати поштою з Києва

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      У Польщі знайшли старовинний меч початку нашої ери / gospodarkaPodkarpacka.pl

      Співробітники податкової адміністрації у місті Дембиця виявили вісім фрагментів рідкісного півметрового бронзового меча-кинджала.

      Митники під час контролю над відправленнями звернули увагу на посилку, яка була відправлена з Києва, повідомляє Opinion.

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      У декларації було зазначено, що посилка містить прикраси інтер’єру, а вартість була оцінена в 50 гривень (близько 8 злотих). Під час обшуку співробітники виявили декілька незвичних предметів. Згодом спеціалісти встановили, що було знайдено вісім елементів рідкісного меча Бронзової доби. Самі ж частинки старовинного експонату були загорнуті в захисну фольгу з метою уникнення пошкодження матеріалу.

      Фахівці з управління охорони пам’яток підтвердили, що фрагменти бронзового кинджала належать до Бронзової доби (2300 до н. е. — 700 до н. е.).

      Також експерти зазначили, що меч має досить сильні механічні пошкодження оригінальної поверхні, оздобленої прикрасами. Пам’ятку було пошкоджено, ймовірно, під час її розкопки.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини політики Історія
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