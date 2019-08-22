У Полтаві горить склад "Нової пошти", пожежу гасять 12-ту годину: фото, відео

У Полтаві рятувальники вже більше 12 годин намагаються погасити пожежу, яка виникла на складі "Нової пошти". На щастя, постраждалих чи жертв наразі немає.

Масштабна пожежа спалахнула на складі "Нової пошти" по вулиці Ветеринарна близько 20 години 21 серпня, пише ДСНС.

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Вогонь охопив майже 2,5 тисячі метрів квадратних одноповерхового приміщення. До гасіння пожежі залучили понад 80 пожежників і 20 одиниць спецтехніки.

Рятувальникам вночі вдалося локалізовати пожежу у частині приміщення. Проте, станом на 9 ранку 22 серпня вони продовжують гасити вогонь на решті території.

Пожежа на складі "Нової пошти" у Полтаві / фото з Facebook

Директорка з корпоративних комунікацій "Нової пошти" Яна Нестерчук розповіла, що займання сталося у приміщенні, яке використовують для потреб компанії, пишуть місцеві ЗМІ. Жінка переконує, що посилки там не зберігають.

Пожежа на складі "Нової пошти" у Полтаві: відео

Відео масштабної пожежі на складі "Нової пошти" з висоти: