У Полтаві на хабарі спіймали місцевого прокурора: у Луценка показали фото

У суботу, 8 вересня, у Полтаві правоохоронці затримали прокурора місцевої прокуратури за вимагання хабара у розмірі 1 тисячі доларів.

Про це у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган.

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"Прокуратурою Полтавської області спільно зі співробітниками СБУ затримано на неправомірній вигоді у сумі 1 тисячі доларів США прокурора Полтавської місцевої прокуратури", – мовиться у повідомленні.

Сарган зазначила, що хабара зловмисник вимагав і отримав від громадянина за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності.

Наразі вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу затриманому.