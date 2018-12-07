У Полтаві обікрали квартиру захисника "Ворскли"

У четвер, 6 грудня, у Полтаві пограбували квартиру захисника "Ворскли" Вадима Сапая.

Зловмисники зламали вхідний замок, проникли до квартири футболіста, в той час як його самого там не було, повідомляє видання "Полтавщина Спорт" з посиланням на власні джерела.

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За попередніми даними, грабіжники винесли з квартири Сапая 7 тисяч євро та 8 тисяч доларів.

Варто зазначити, що це вже вдруге квартири гравців "Ворскли" грабують. перед тим у березні 2018 року зловмисники пограбували квартиру нападника команди Владислава Кулача.