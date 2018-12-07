18:44
7 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Гнів Путіна. Заборона курсу валют у Росії
      Вєсті Кремля
      21:36, 6 грудня
      Вєсті.UA. Український аналог Пугачової і Галкіна. Радикальна ідея Ляшка
      Вєсті.UA
      20:27, 6 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, 4 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      У Полтаві обікрали квартиру захисника "Ворскли"

      76 Читать новость на русском
      Вадим Сапай
      Вадим Сапай / Footboom.com

      У четвер, 6 грудня, у Полтаві пограбували квартиру захисника "Ворскли" Вадима Сапая.

      Зловмисники зламали вхідний замок, проникли до квартири футболіста, в той час як його самого там не було, повідомляє видання "Полтавщина Спорт" з посиланням на власні джерела.

      Читайте також: УЄФА не дозволив "Арені Львів" приймати гру "Шахтаря": названо причини

      За попередніми даними, грабіжники винесли з квартири Сапая 7 тисяч євро та 8 тисяч доларів.

      Варто зазначити, що це вже вдруге квартири гравців "Ворскли" грабують. перед тим у березні 2018 року зловмисники пограбували квартиру нападника команди Владислава Кулача.

      Теги: Спорт Кримінальні новини ФК Ворскла
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Новий канал скандального Мураєва: що з ним не так і чому це важливо?
      сьогодні , 18:02 Новий канал скандального Мураєва: що з ним не так і чому це важливо?
      Євгенія Мазур 684
      Владу для України мають вибирати саме українці, а не іноземні громадяни
      сьогодні , 17:00 Владу для України мають вибирати саме українці, а не іноземні громадяни
      Ігор Лапін 397
      Найкращі фільми грудня: що варто подивитися у передноворічний час
      сьогодні , 16:00 Найкращі фільми грудня: що варто подивитися у передноворічний час
      Марта Вересюк 558
      З "ДНР" та "ЛНР" тікають навіть топові "чиновники"
      сьогодні , 15:00 З "ДНР" та "ЛНР" тікають навіть топові "чиновники"
      Олексій Чибісов 3001
      Ми повинні знати їх: хто загинув на війні в листопаді 2018 року
      сьогодні , 12:00 Ми повинні знати їх: хто загинув на війні в листопаді 2018 року
      Соломія Соломка 2438
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук