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      У Полтаві за ніч потрощили три дошки героям АТО: поліція просить впізнати вандала – відео

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      Таблиця Мирославу Кабушці на стіні школи №18 / фото Нацполіції Одещини

      За одну ніч у Полтаві знищили дві дошки воїнам, які загинули на Донбасі. Третю меморіальну табличку знищити не вдалося через те, що вона була антивандальною.

      Усі три дошки були повішені в пам'ять героям АТО на трьох різних будівлях місцевих шкіл. Повідомлення про їхнє руйнування надійшли вранці від різних мешканців, повідомляє пресслужба поліції Полтави.

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      Так, знищена меморіальна таблиця, яка встановлена Мирославу Кабушці на стіні школи №18 і таблиця, яка встановлена Сергію Лимарю на стіні школи №9. Дошку, яка встановлена на честь Олександра Горячевського на стіні школи №25, злочинцю не вдалося розбити, бо вона виявилася антивандальною.


      Дошку Сергію Лимарю розбили, вдаривши у портрет героя 


      Ця дошка мала антивандальне покриття, і її не вдалося розбити

      Один з моментів вандалізму потрапив на камеру спостереження. Поліція просить допомогти з ідентифікацією злочинця. Якщо ви знаєте інформацію щодо цього чоловіка, повідомте її на 102.

      Момент розбиття меморіальної дошки у Полтаві – дивіться відео

      Поліції Полтави відкрила кримінальні провадження за частиною 2 статті 297 Кримінального кодексу України (Осквернення або руйнування пам’ятника, спорудженого в пам'ять осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції).

      Стаття передбачає обмеження або позбавлення волі на строк від 3-ох до 5-ти років. Наразі тривають слідчі дії.

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: АТО Війна на Донбасі Новини Полтави Кримінал Кримінальні новини Новини України
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