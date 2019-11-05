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      У полтавських бізнесменів вкрали сумки з 12 мільйонами гривень: на них напали під Одесою – фото

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      У бізнесменів викрали сумки з грошима
      У бізнесменів викрали сумки з грошима / Ілюстративне фото

      Підприємці з повними готівки наплічниками їхали по трасі Київ – Одеса. Вони прямували на ринок за товаром, але вирішили перекусити на 24 кілометрі автотраси.

      Бізнесмени зупинилися біля кафе "Джерельце", що в селі Алтестове Біляївського району на Одещині. Фактично відразу біля них зупинився синій мікроавтобус Mercedes. З нього вискочили троє молодиків. Один із них вистрілив у повітря. Про інцидент інформує Нацполіція Одеської області.

      Це вже не перша така "крадіжка на мільйон" на Одещині: там навесні іноземець пограбував авто необачної бізнесвумен

      Потім вони вивели бізнесменів з кафе, змусили їх показати, де сумки з грошима та забрали їх. Після цього зловмисники розпилили на людей балончик з невідомою речовиною та порізали шини їхнього автомобіля.


      Кафе, біля якого трапився напад/ скріншот

      З викраденими грошима нападники зникли з місця події. Слід зазначити, що усі вони були у камуфляжній формі та балаклавах.

      Напад стався близько 18 години вечора 4 листопада.


      Мікроавтобус викрадачів/ фото з соцмереж

      В Одеській області вже оголосили плани "Перехоплення" і "Сирена". На думку правоохоронців, постраждалих "пасли" від самої Полтави.

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини Одеси Новини Полтави Дороги Пограбування Гроші Поліція Кримінальні новини
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