У полтавських бізнесменів вкрали сумки з 12 мільйонами гривень: на них напали під Одесою – фото

Підприємці з повними готівки наплічниками їхали по трасі Київ – Одеса. Вони прямували на ринок за товаром, але вирішили перекусити на 24 кілометрі автотраси.

Бізнесмени зупинилися біля кафе "Джерельце", що в селі Алтестове Біляївського району на Одещині. Фактично відразу біля них зупинився синій мікроавтобус Mercedes. З нього вискочили троє молодиків. Один із них вистрілив у повітря. Про інцидент інформує Нацполіція Одеської області.

Це вже не перша така "крадіжка на мільйон" на Одещині: там навесні іноземець пограбував авто необачної бізнесвумен

Потім вони вивели бізнесменів з кафе, змусили їх показати, де сумки з грошима та забрали їх. Після цього зловмисники розпилили на людей балончик з невідомою речовиною та порізали шини їхнього автомобіля.



Кафе, біля якого трапився напад/ скріншот

З викраденими грошима нападники зникли з місця події. Слід зазначити, що усі вони були у камуфляжній формі та балаклавах.

Напад стався близько 18 години вечора 4 листопада.



Мікроавтобус викрадачів/ фото з соцмереж

В Одеській області вже оголосили плани "Перехоплення" і "Сирена". На думку правоохоронців, постраждалих "пасли" від самої Полтави.