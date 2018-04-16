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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У понеділок США оголосять про нові санкції проти Росії

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Ніккі Хейлі
Ніккі Хейлі / The Times of Israel

Сполучені Штати планують ввести нові санкції проти Росії. Причина – підтримка РФ сирійського режиму Башара Асада.

Про це заявила посол США в ООН Ніккі Хейлі в інтерв'ю телеканалу CBS.

"Ви побачите, що санкції проти Росії будуть. Міністр [фінансів США] Мнучін оголосить про це в понеділок (16 квітня, – 24 Канал), якщо він цього ще не зробив. Санкції стосуватимуться будь-яких компаній, що причетні до виготовлення обладнання, пов'язаного з використанням хімічної зброї у Сирії", – заявила Ніккі Хейлі..

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Подібну інформацію підтвердив і посол США в Росії Джон Хантсман, про що він сповістив російське МЗС у листі.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів. У переліку опинилось 38 російських багатіїв. Найбільше з російських товстосумів постраждав Олег Дерипаска. Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна теж має намір запровадити санкції проти російських олігархів, аналогічні до тих, що ввели раніше США.

Теги: Новини США Новини політики Новини Росії Санкції
Джерело: 24 Канал
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