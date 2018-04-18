У популярного блогера вкрали 2 мільйони доларів у прямому ефірі
У популярного блогера, оглядача блокчейн-проектів, Яна Баліни вкрали понад 2 мільйони доларів просто під час його прямого ефіру.
Про це пише The Next Web.
Так, один із глядачів прямої трансляції попросив Яна зайти в обліковий запис електронної пошти, але той заявив, що вже немає доступу до неї.
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"Ян, ти знав, що хтось перерахував всі твої жетони з облікового запису? Сподіваюся, що це контрольований рух", – написав один користувач в коментарях.
При цьому Баліна продовжив огляд, не звернувши уваги на коментар, але через 15 хвилин припинив прямий ефір. Пізніше блогер пояснив, що перервав стрім, бо його зламали.
Ось, як я думаю, мене зламали. Електронна пошта мого коледжу була вказана як адреса електронної пошти для відновлення мого Gmail. Я пам'ятаю, як отримував електронного листа про те, що ця адреса була скомпрометована, і спробував стежити за моєю безпекою в коледжі, щоб вирішити проблему, але не зміг швидко його обробити і відмовився від цього, думаючи, що це просто старий лист,
– написав Баліна.
Текстові версії його особистих ключів зберігалися в Evernote, у вигляді зашифрованих текстових файлів з паролями.
У блогера вкрали криптовалюти на 2 мільйони доларів
Таким чином у блогера викрали понад 20 мільйонів Nucleus Vision (близько 824 тисяч доларів), 2 мільйони Pareto Network (близько 144 тисяч доларів) і мільйон Loom (183 тисячі доларів). Частину з них, за словами Баліни, хакери вже переказали на рахунок криптобірж Binance і KuCoin.
При цьому є версія, що Баліна міг інсценувати злом. Адже криптовалюта була вкрадена незадовго до закінчення терміну подачі податкових декларацій США. Можливо, він намагається просто уникнути сплати податків.