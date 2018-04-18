13:15
18 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
17°C 11°C
  • четвер
    13°C 11°C
  • п'ятниця
    16°C 9°C
  • субота
    21°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Зв'язок Кирила з космосом. Туалети для людей без комплексів
Вєсті Кремля
23:29, 17 квітня
Вєсті.UA. Перевага Ляшка над Гітлером. Місія
Вєсті.UA
20:19, 17 квітня
Як заробляють на імпорті авто на Одеській митниці: резонансне розслідування
ЦРУ
09:31, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Відпочинок у санаторії
Згадати все
20:38, 16 квітня
Телеканал новин 24 Новини Інтернет
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У популярного блогера вкрали 2 мільйони доларів у прямому ефірі

1172 Читать новость на русском
У блогера вкрали 2 мільйони доларів у прямому ефірі
У блогера вкрали 2 мільйони доларів у прямому ефірі / thenextweb.com

У популярного блогера, оглядача блокчейн-проектів, Яна Баліни вкрали понад 2 мільйони доларів просто під час його прямого ефіру.

Про це пише The Next Web.

Так, один із глядачів прямої трансляції попросив Яна зайти в обліковий запис електронної пошти, але той заявив, що вже немає доступу до неї.

Читайте також: Хакер-підліток на Тернопільщині заробляв на продажі паролів до чужих соцмереж

"Ян, ти знав, що хтось перерахував всі твої жетони з облікового запису? Сподіваюся, що це контрольований рух", – написав один користувач в коментарях.

При цьому Баліна продовжив огляд, не звернувши уваги на коментар, але через 15 хвилин припинив прямий ефір. Пізніше блогер пояснив, що перервав стрім, бо його зламали.

Ось, як я думаю, мене зламали. Електронна пошта мого коледжу була вказана як адреса електронної пошти для відновлення мого Gmail. Я пам'ятаю, як отримував електронного листа про те, що ця адреса була скомпрометована, і спробував стежити за моєю безпекою в коледжі, щоб вирішити проблему, але не зміг швидко його обробити і відмовився від цього, думаючи, що це просто старий лист,
– написав Баліна.

Текстові версії його особистих ключів зберігалися в Evernote, у вигляді зашифрованих текстових файлів з паролями.

У блогера вкрали 2 мільйони доларів у прямому ефірі

У блогера вкрали криптовалюти на 2 мільйони доларів

Таким чином у блогера викрали понад 20 мільйонів Nucleus Vision (близько 824 тисяч доларів), 2 мільйони Pareto Network (близько 144 тисяч доларів) і мільйон Loom (183 тисячі доларів). Частину з них, за словами Баліни, хакери вже переказали на рахунок криптобірж Binance і KuCoin.

При цьому є версія, що Баліна міг інсценувати злом. Адже криптовалюта була вкрадена незадовго до закінчення терміну подачі податкових декларацій США. Можливо, він намагається просто уникнути сплати податків.

Теги: Техно Криптовалюта Інтернет
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Москва обречена: опасения Украины о союзе России и США напрасны
сьогодні, 13:01 Москва обречена: опасения Украины о союзе России и США напрасны
Павло Казарін 186
Нові розробки у
сьогодні, 12:00 Нові розробки у "зеленій" енергетиці
Тимур Чмерук 911
Росії потрібна війна, – МЗС
сьогодні, 12:28 Росії потрібна війна, – МЗС
3250
Закадрив. Як Володимир Гройсман монополізував кадрові призначення на держпідприємствах
сьогодні, 11:31 Закадрив. Як Володимир Гройсман монополізував кадрові призначення на держпідприємствах
1393
Колаборанти за версією Авакова: кого зарахують до зрадників?
сьогодні, 11:02 Колаборанти за версією Авакова: кого зарахують до зрадників?
Наталія Лебідь 712
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук