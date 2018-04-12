У популярного російського актора, що підтримує агресію Кремля, виявили страшну недугу, – ЗМІ

Відомий радянський і російський актор Олександр Панкратов-Чорний екстрено потрапив до лікарні. В одному із медзакладів Москви йому найближчим часом мають зробити хірургічну операцію.

Про це повідомляє один із російських пропагандистських телеканалів.

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Зазначається, що у Панкратова-Чорного виявили серйозне захворювання, яке може привести до втрати рухливості пальців руки.

Так, під час цієї недуги сухожилля втрачають свою еластичність і коротшають. За легкої форми захворювання людина не може до кінця розігнути пальці рук, а вже, коли хвороба почне прогресувати, є ризик повної нерухомості цих частин тіла.

За інформацією журналістів, існують методи лікування цього захворювання без хірургічного втручання, але зараз лікарі вирішили, що все ж буде краще провести операцію.

Додамо, Олександр Панкратов-Чорний прославився ролями у таких стрічках, як "Жорстокий романс", "Зимовий вечір у Гаграх", "Ширлі-Мирлі" та у фільмі Одеської кіностудії "Зефір у шоколаді".

Нагадаємо, 18 березня було госпіталізовано ще одного відомого російського актора Федора Донбронравова. За словами художнього керівника Московського театру сатири Михайла Ширвіндта, у нього стався "маленький напад судинного характеру". Опісля зірці "Сватів" було проведено екстрену операцію.