У популярного російського актора, що підтримує агресію Кремля, виявили страшну недугу, – ЗМІ
Відомий радянський і російський актор Олександр Панкратов-Чорний екстрено потрапив до лікарні. В одному із медзакладів Москви йому найближчим часом мають зробити хірургічну операцію.
Про це повідомляє один із російських пропагандистських телеканалів.
Читайте також: Як Пакнратов-Чорний прославляв російську культуру на Донбасі: з'явилися фото
Зазначається, що у Панкратова-Чорного виявили серйозне захворювання, яке може привести до втрати рухливості пальців руки.
Так, під час цієї недуги сухожилля втрачають свою еластичність і коротшають. За легкої форми захворювання людина не може до кінця розігнути пальці рук, а вже, коли хвороба почне прогресувати, є ризик повної нерухомості цих частин тіла.
За інформацією журналістів, існують методи лікування цього захворювання без хірургічного втручання, але зараз лікарі вирішили, що все ж буде краще провести операцію.
Додамо, Олександр Панкратов-Чорний прославився ролями у таких стрічках, як "Жорстокий романс", "Зимовий вечір у Гаграх", "Ширлі-Мирлі" та у фільмі Одеської кіностудії "Зефір у шоколаді".
Нагадаємо, 18 березня було госпіталізовано ще одного відомого російського актора Федора Донбронравова. За словами художнього керівника Московського театру сатири Михайла Ширвіндта, у нього стався "маленький напад судинного характеру". Опісля зірці "Сватів" було проведено екстрену операцію.