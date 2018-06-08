У Порошенка назвали цинічну мету Росії, яка перекинула військові кораблі у Чорне море

Російські ракетні катери "вже не ховаючись, а офіційно" перебувають в північній акваторії Чорного моря, а істинна мета їхнього перебування насправді полягає у бажанні контролювати територіальне море України.

Про це розповів постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін, передає "Обозреватель".

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Як відомо, у Чорному морі літак Ан-26 Військово-морських сил України перехопив російський малий ракетний корабель поблизу острова Зміїний, після чого той почав тікати у відкрите море.

"Хочу зазначити, що дійсно російські ракетні катери на сьогодні, перш за все так звана 41 бригада, що базується у Криму, вже не криючись, а офіційно, через повідомлення в російських ЗМІ, перебувають у північній акваторії Чорного моря", – наголосив Бабін.

Представник Президента зауважив, що "легенда", яку використовують для пояснення перебування в цьому районі катерів окупантів, розрахована на "довірливого читача" і не має нічого спільного з дійсністю.

"Легенда їхнього перебування – це нібито захист свердловин, захоплених у "Чорноморнафтогазу". Насправді ви ж розумієте, що стріляти ракетами біля таких об'єктів – це вишукане самогубство. Це газ", – додав чиновник.

За його словами, спражньою метою перебування російських ракетних кораблів є контроль частини моря.

Їхня реальна мета – здійснення фактичного вогневого контролю територіального моря України біля узбережжя Одеської та Миколаївської областей,

– вважає Бабін.

Нагадаємо, на початку червня Росія перекинула у Чорне море малі ракетні кораблі Каспійської флотилії.