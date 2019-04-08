У Порошенка назвали умову, за якої він 19 квітня прийде на дебати на НСК "Олімпійський"
Петро Порошенко 19 квітня прийде на дебати на Суспільне телебачення, як того вимагає законодавство. Проте, не виключено, що чинний глава держави у цей день може прийти і на НСК "Олімпійський".
Спікер виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв під час брифінгу зауважив, що все буде залежати від графіку президента.
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Президент візьме участь у дебатах 19 квітня, тому що цього вимагає закон. У законі не написано приходити на стадіон. У нормі закону написано, що передбачена участь у дебатах на Суспільному телебаченні. Не виключено, що Порошенко зможе прийти 19 квітня і на НСК "Олімпійський", але лише у тому разі, якщо він буде мати вільний від виконання своїх обов'язків час,
– сказав Медведєв.
Водночас, пропозиція Порошенка провести дебати з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійському" 14 квітня залишається в силі і ця дата є пріоритетною. Проте, команда президента не відмовляється прийти на дебати вдруге – 19 квітня.
"Ми вважаємо 14 квітня ключовою датою, оскільки залишається тиждень до завершення кампанії і суспільство має право не просто почути позиції кандидатів, а й обговорити, обміркувати і мати достатній запас часу, щоб прийняти рішення під впливом цих дебатів. Тому ми наполягаємо, щоб дебати відбулися на стадіоні "Олімпійський" 14 квітня, проте ми згодні з тим, що вони можуть бути не єдиними і не останніми", – пояснив він.
Проте, передвиборчі дебати між Порошенком і Зеленським можуть відбутися лише за умови, що артист прийде на них 14 квітня.
Напередодні чинний український президент Петро Порошенко заявив, що чекатиме на Зеленського на "Олімпійському" у Києві 14 квітня. Згодом з’явилося відеозвернення лідера "Кварталу 95", в якому він повідомив, що його дебати з Порошенком на "Олімпійському" відбудуться 19 квітня, як цього вимагає закон.
Згодом очільник фракції БПП Артур Герасимов заявив, що Порошенко готовий зустрітися на дебатах із Зеленським як 14-го, так і 19 квітня.
Що треба знати про дебати Зеленського і Порошенка?За результатами екзит-полів стало зрозуміло, що до другого туру виборів президента проходять Зеленський та Порошенко. Тоді чинний президент викликав шоумена на дебати. Зеленський погодився, хоча невдовзі після цього у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві. Згодом Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув умову, що дискусія має відбутися на стадіоні "Олімпійський". І Порошенко погодився, знявши відео у відповідь зі словами: "Стадіон, так стадіон".
У ЦВК наголосили, що офіційні дебати між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком за кошт державного бюджету мають проводитися у студії Суспільного.
Зараз Національна суспільна телерадіокомпанія України готується до проведення цих дебатів. Вартість їх проведення може обійтися у 5,6 мільйонів гривень. Керівництво ж НСК "Олімпійський" каже, що остаточна вартість дебатів залежатиме від багатьох чинників, зокрема технічних.