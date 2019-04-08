19:57
8 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Головний російський шаман Шойгу. Диско Дімон
      Вєсті Кремля
      23:54, 6 квітня
      Вєсті.UA.Жир: Ляшко захотів у тюрму. Українські олігархи різко збідніли
      Вєсті.UA
      18:41, 6 квітня
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Український Крим. Частина 1
      Згадати все
      01:03, 6 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      У Порошенка назвали умову, за якої він 19 квітня прийде на дебати на НСК "Олімпійський"

      1002 Читать новость на русском
      Порошенко може прийти на дебати на "Олімпійському" 19 квітня, якщо матиме вільний час
      Порошенко може прийти на дебати на "Олімпійському" 19 квітня, якщо матиме вільний час / Фото з відкритих джерел

      Петро Порошенко 19 квітня прийде на дебати на Суспільне телебачення, як того вимагає законодавство. Проте, не виключено, що чинний глава держави у цей день може прийти і на НСК "Олімпійський".

      Спікер виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв під час брифінгу зауважив, що все буде залежати від графіку президента.

      Читайте також: Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо

      Президент візьме участь у дебатах 19 квітня, тому що цього вимагає закон. У законі не написано приходити на стадіон. У нормі закону написано, що передбачена участь у дебатах на Суспільному телебаченні. Не виключено, що Порошенко зможе прийти 19 квітня і на НСК "Олімпійський", але лише у тому разі, якщо він буде мати вільний від виконання своїх обов'язків час,
      – сказав Медведєв.

      Водночас, пропозиція Порошенка провести дебати з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійському" 14 квітня залишається в силі і ця дата є пріоритетною. Проте, команда президента не відмовляється прийти на дебати вдруге – 19 квітня.

      "Ми вважаємо 14 квітня ключовою датою, оскільки залишається тиждень до завершення кампанії і суспільство має право не просто почути позиції кандидатів, а й обговорити, обміркувати і мати достатній запас часу, щоб прийняти рішення під впливом цих дебатів. Тому ми наполягаємо, щоб дебати відбулися на стадіоні "Олімпійський" 14 квітня, проте ми згодні з тим, що вони можуть бути не єдиними і не останніми", – пояснив він.

      Проте, передвиборчі дебати між Порошенком і Зеленським можуть відбутися лише за умови, що артист прийде на них 14 квітня.

      Напередодні чинний український президент Петро Порошенко заявив, що чекатиме на Зеленського на "Олімпійському" у Києві 14 квітня. Згодом з’явилося відеозвернення лідера "Кварталу 95", в якому він повідомив, що його дебати з Порошенком на "Олімпійському" відбудуться 19 квітня, як цього вимагає закон.

      Згодом очільник фракції БПП Артур Герасимов заявив, що Порошенко готовий зустрітися на дебатах із Зеленським як 14-го, так і 19 квітня.

      Що треба знати про дебати Зеленського і Порошенка?За результатами екзит-полів стало зрозуміло, що до другого туру виборів президента проходять Зеленський та Порошенко. Тоді чинний президент викликав шоумена на дебати. Зеленський погодився, хоча невдовзі після цього у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві. Згодом Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув умову, що дискусія має відбутися на стадіоні "Олімпійський". І Порошенко погодився, знявши відео у відповідь зі словами: "Стадіон, так стадіон".

      У ЦВК наголосили, що офіційні дебати між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком за кошт державного бюджету мають проводитися у студії Суспільного.

      Зараз Національна суспільна телерадіокомпанія України готується до проведення цих дебатів. Вартість їх проведення може обійтися у 5,6 мільйонів гривень. Керівництво ж НСК "Олімпійський" каже, що остаточна вартість дебатів залежатиме від багатьох чинників, зокрема технічних. 

       

       

       

       

      blog_ava
      Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      сьогодні
      16865
      Теги: Володимир Зеленський Петро Порошенко Новини України Новини політики Дебати Зеленського з Порошенком Президентські вибори 2019 НСК Олімпійський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому українці голосували не за Зеленського, а проти Порошенка
      сьогодні , 19:30 Чому українці голосували не за Зеленського, а проти Порошенка
      Дмитро Гнап 275
      Зрікається мільйонних активів: чим здивувала нова декларація ректора КПІ
      сьогодні , 19:00 Зрікається мільйонних активів: чим здивувала нова декларація ректора КПІ
      Тетяна Мартинюк 233
      Мінімалізм в дизайні інтер'єру
      сьогодні , 11:30 Мінімалізм в дизайні інтер'єру
      879
      Зеленський і Порошенко: що очікувати від Путіна?
      сьогодні , 18:01 Зеленський і Порошенко: що очікувати від Путіна?
      Інна Жолобович 1763
      Якщо ти хочеш бути найсильнішою дівчиною, то маєш тренуватись з найсильнішими хлопцями
      сьогодні , 17:28 Якщо ти хочеш бути найсильнішою дівчиною, то маєш тренуватись з найсильнішими хлопцями
      Станіслав Безушко 224
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук