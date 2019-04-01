У Порошенка немає політичного майбутнього, – Шабунін

За попередніми результатами голосування, чинний гарант отримав трохи більше за 16%, тоді як у 2014 році виборов понад 54%. На думку активістів, це знак того, що Петро Порошенко здає свої позиції та втрачає прихильність виборців.

Таку думку у прямому ефірі 24 каналу висловив громадський активіст та голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

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Про передвиборчі обіцянки

На його думку, чим чіткіше кандидат формує свою програму, тим важче йому потім буде не виконати обіцянку.

Це не означає, що будь-який кандидат на 100% виконає обіцяне, але ми, як виборці, зможемо вимагати від майбутнього президента виконання своїх обіцянок. Натомість суттєва різниця між Порошенком та іншими кандидатами полягає у тому, що чинний гарант має не обіцяти, а звітувати. Це важливо,

– сказав Шабунін.

Він зазначив, що у Порошенка було все: і уряд, і Верховна Рада, але він не виконав багато своїх політичних обіцянок. Тож, як вважає активіст, у Петра Олексійовича немає політичного майбутнього.



Віталій Шабунін

Про вибори в Україні

Віталій Шабунін зауважив, що українці мають унікальну можливість змінити владу в країні. Адже за президентськими виборами будуть парламентські, а у 2020 році – відбудуться вибори місцевої влади.



Остаточні результати Національного екзит-полу