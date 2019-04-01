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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      У Порошенка немає політичного майбутнього, – Шабунін

      886 Читать новость на русском

      За попередніми результатами голосування, чинний гарант отримав трохи більше за 16%, тоді як у 2014 році виборов понад 54%. На думку активістів, це знак того, що Петро Порошенко здає свої позиції та втрачає прихильність виборців.

      Таку думку у прямому ефірі 24 каналу висловив громадський активіст та голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

      Читайте також: Вибори президента України-2019: офіційні результати

      Про передвиборчі обіцянки

      На його думку, чим чіткіше кандидат формує свою програму, тим важче йому потім буде не виконати обіцянку. 

      Це не означає, що будь-який кандидат на 100% виконає обіцяне, але ми, як виборці, зможемо вимагати від майбутнього президента виконання своїх обіцянок. Натомість суттєва різниця між Порошенком та іншими кандидатами полягає у тому, що чинний гарант має не обіцяти, а звітувати. Це важливо,
      – сказав Шабунін.

      Він зазначив, що у Порошенка було все: і уряд, і Верховна Рада, але він не виконав багато своїх політичних обіцянок. Тож, як вважає активіст, у Петра Олексійовича немає політичного майбутнього. 

      Віталій Шабунін
      Віталій Шабунін

      Про вибори в Україні

      Віталій Шабунін зауважив, що українці мають унікальну можливість змінити владу в країні. Адже за президентськими виборами будуть парламентські, а у 2020 році – відбудуться вибори місцевої влади.

      Остаточні результати Національного екзит-полу
      Остаточні результати Національного екзит-полу

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      Зеленський проходить у другий тур виборів: хто підтримує кандидата
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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Верховна Рада Віталій Шабунін
      Джерело: 24 канал
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