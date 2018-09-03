У Порошенка переконані, що в Раді знайдуться голоси на внесення нових змін в Конституцію

Для внесення змін до Конституції України в частині закріплення євроатлантичної інтеграції та курсу на Європейський союз необхідно щонайменше 300 голосів народних депутатів.

Ввечері у понеділок Президент Петро Порошенко зустрічався з цього приводу з керівниками парламентських фракцій і груп.

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У виступі під час військового параду я наголосив, що збираюся внести пропозиції, проект змін до Конституції, які закріплюють незворотність цивілізаційного вибору українського народу – руху в ЄС та НАТО,

– нагадав Порошенко.

Він пояснив, що ці зміни передбачають зміни в преамбулу, в 3 статті і перехідні положення.

Зустрівся з керівниками фракцій і груп Верховної Ради.

У виступі під час військового параду я наголосив, що збираюся внести пропозиції, проект змін до Конституції, які закріплюють незворотність цивілізаційного вибору українського народу– руху в ЄС та НАТО.https://t.co/k3uu8qbzJt — Петро Порошенко (@poroshenko) 3 вересня 2018 р.

Лідер фракції "Блоку Петра Порошенка" у парламенті після зустрічі на Банковій у понеділок висловив переконання, що для внесення цих змін у Конституції необхідна кількість голосів у Раді знайдеться.

"Кількість народних депутатів, представників тих фракцій і груп, які підтримали внесення змін до Конституції в частині закріплення євроатлантичного курсу і курсу на ЄС, вже перевищує 300", – наголосив Герасимов.

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Ввечері 3 вересня текст президентського проекту конституційних змін про прагнення України в ЄС і НАТО вже з’явився на сайті Верховної Ради.