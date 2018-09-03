23:11
3 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
29°C 14°C
  • вівторок
    29°C 13°C
  • середа
    27°C 18°C
  • четвер
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Варфоломій вирішив не пити з російського "болотця". Ще трішки Солов'їного помьоту
Вєсті Кремля
21:42, сьогодні
Вєсті.UA. Ведмежі послуги Медведчука. Шапка Гриця-молодця
Вєсті.UA
19:46, сьогодні
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

У Порошенка переконані, що в Раді знайдуться голоси на внесення нових змін в Конституцію

71 Читать новость на русском
Голова фракції "БПП" у парламенті Артур Герасимов
Голова фракції "БПП" у парламенті Артур Герасимов / 24 Канал

Для внесення змін до Конституції України в частині закріплення євроатлантичної інтеграції та курсу на Європейський союз необхідно щонайменше 300 голосів народних депутатів.

Ввечері у понеділок Президент Петро Порошенко зустрічався з цього приводу з керівниками парламентських фракцій і груп.

Читайте також: У Порошенка прокоментували ймовірність перенесення президентських виборів

У виступі під час військового параду я наголосив, що збираюся внести пропозиції, проект змін до Конституції, які закріплюють незворотність цивілізаційного вибору українського народу – руху в ЄС та НАТО,
– нагадав Порошенко.

Він пояснив, що ці зміни передбачають зміни в преамбулу, в 3 статті і перехідні положення.

Лідер фракції "Блоку Петра Порошенка" у парламенті після зустрічі на Банковій у понеділок висловив переконання, що для внесення цих змін у Конституції необхідна кількість голосів у Раді знайдеться.

"Кількість народних депутатів, представників тих фракцій і груп, які підтримали внесення змін до Конституції в частині закріплення євроатлантичного курсу і курсу на ЄС, вже перевищує 300", – наголосив Герасимов.

Читайте також: Порошенко запропонував зміни до Конституції: Росії заборонять оренду бази в Криму

Ввечері 3 вересня текст президентського проекту конституційних змін про прагнення України в ЄС і НАТО вже з’явився на сайті Верховної Ради.

Теги: Новини України НАТО Євросоюз Законодавство Конституція Блок Петра Порошенка Верховна Рада Петро Порошенко Новини політики
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Шанс створити правосуддя": кому необхідно подавати документи до Антикорупційного суду
сьогодні, 23:00 "Шанс створити правосуддя": кому необхідно подавати документи до Антикорупційного суду
Єгор Соболєв
Головні новини 3 вересня: кримське еколихо дісталось Херсонщини та перший рейс Ryanair з України
сьогодні, 22:12 Головні новини 3 вересня: кримське еколихо дісталось Херсонщини та перший рейс Ryanair з України
"Рускій мір" в няшній музичній упаковці: чим і навіщо нас годують медіа
сьогодні, 22:00 "Рускій мір" в няшній музичній упаковці: чим і навіщо нас годують медіа
Єлизавета Герасимюк
"Екзотичне весілля": нетипове романтичне кіно для затятих циніків
сьогодні, 21:02 "Екзотичне весілля": нетипове романтичне кіно для затятих циніків
Юлія Ліпенцева
Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити
сьогодні, 20:03 Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити
Яніна Ткачук
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Ціна випускного: реалії цьогорічного святкування
 26 травня 2017 , 20:01
Захисник Динамо: У наступному сезоні легкого життя Шахтарю я не обіцяю
 16 червня 2017 , 09:55
Бос розповів про кадрові втрати та атмосферу в команді Ярмоленка перед матчем життя за зону ЛЧ
 2 грудня 2017 , 09:42
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук