У Порошенка переконані, що в Раді знайдуться голоси на внесення нових змін в Конституцію
Для внесення змін до Конституції України в частині закріплення євроатлантичної інтеграції та курсу на Європейський союз необхідно щонайменше 300 голосів народних депутатів.
Ввечері у понеділок Президент Петро Порошенко зустрічався з цього приводу з керівниками парламентських фракцій і груп.
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У виступі під час військового параду я наголосив, що збираюся внести пропозиції, проект змін до Конституції, які закріплюють незворотність цивілізаційного вибору українського народу – руху в ЄС та НАТО,
– нагадав Порошенко.
Він пояснив, що ці зміни передбачають зміни в преамбулу, в 3 статті і перехідні положення.
Лідер фракції "Блоку Петра Порошенка" у парламенті після зустрічі на Банковій у понеділок висловив переконання, що для внесення цих змін у Конституції необхідна кількість голосів у Раді знайдеться.
"Кількість народних депутатів, представників тих фракцій і груп, які підтримали внесення змін до Конституції в частині закріплення євроатлантичного курсу і курсу на ЄС, вже перевищує 300", – наголосив Герасимов.
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Ввечері 3 вересня текст президентського проекту конституційних змін про прагнення України в ЄС і НАТО вже з’явився на сайті Верховної Ради.