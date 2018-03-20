У Порошенка пояснили, чому Україна визнала Путіна в Росії легітимним, а в Криму – ні

Народний депутат, представник Президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що якщо українська сторона не визнає легітимність Путіна у Росії, то це не принесе ніякої користі, а навпаки, може зашкодити Україні.

Про це Луценко розповіла кулуарах парламенту, передає "Еспресо.TV".

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За її словами, у Раді точились великі дискусії щодо визнання виборів Путіна по усій території Росії чи тільки у анексованому Криму.

"Все ж таки, ми визначились, що політично і доцільно не визнавати президента тільки у анексованому Криму. Чому? Якщо президент Путін буде нелегітимний у своїй країні, то за будь-яких домовленостей на користь України, які співпадуть з інтересами України і Росія на них піде, наприклад, від розширення санкцій до миротворчої місії такої, яка нам потрібна, на наших умовах, президент, який не є легітимним у Росії, не є підписантом угод. Він не легітимізує домовленості", – пояснила Луценко.

Нагадаємо, раніше Ірина Луценко розповіла, що Україна поки не буде розривати дипломатичні відносини з Росією, бо ще не настав потрібний момент.