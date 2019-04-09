22:08
9 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ізбушка для Путіна. Росія повертається в СРСР
      Вєсті Кремля
      22:01, сьогодні
      Вєсті.UA: Порошенко кардинально змінився. Нечисельна "ЗеКоманда"
      Вєсті.UA
      21:18, сьогодні
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Український Крим. Частина 1
      Згадати все
      01:03, 6 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      У Порошенка прокоментували появу Путіна на агітаційних бордах кандидата у президенти

      1573 Читать новость на русском
      У Порошенка кажуть, що не просили у Путіна дозволу на розміщення його зображення на рекламі президента
      У Порошенка кажуть, що не просили у Путіна дозволу на розміщення його зображення на рекламі президента / Фото з соціальних мереж

      Агітаційні борди кандидата у президенти Петра Порошенка із зображенням президента Росії Володимира Путіна є офіційною рекламою, сплаченою із виборчого фонду політика. У штабі Порошенка кажуть, що не просили у Путіна згоди на використання його зображення. В рекламі.

      Жителі Харківщини 9 квітня помітили рекламні борди Порошенка, на яких його обличчя зображене навпроти обличчя Путіна. На бордах також є напис "21 квітня. Вирішальний вибір".

      Читайте також: Футболки з цитатами політиків та знижки на здачу аналізів: підприємці заробляють на кандидатах

      Путін – поза законом. Він розв’язав війну проти України. Він анексував Крим. Він вбивця тисяч і тисяч українців,
      – заявили у штабі Порошенка.

      Там додали, що завдання такого рекламного сюжету – нагадати Україні, що в умовах таких зовнішніх викликів потрібен сильний президент та верховний головнокомандувач, фаховий, добре освічений і досвідчений дипломат, вправний переговорник з високим міжнародним авторитетом.


      Сюжет борду не означає, ніби в команді Порошенка вважають Зеленського агентом Путіна. Категорично ні. Але ми твердо переконані, що Путін мріє про слабкого, непідготовленого президента, що дозволить Кремлю взяти Україну під контроль,
      – додали у штабі Порошенка.

      Борди Порошенка з зображенням Путіна порушують закон: чому? Така політична реклама є порушенням закону "Про рекламу". У законі вказано, що а рекламі заборонено "вміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім'я без письмової згоди цієї особи". А ще закон говорить, що "участь у передвиборній агітації забороняється особам, які не є громадянами України". Чи давав Путін згоду на використання свого зображення у рекламі Порошенка? Чи має Путін українське громадянство? У публічному доступі ствердна відповідь на ці запитання відсутня.

      Коли другий тур виборів президента? Другий тур виборів відбудеться в неділю, 21 квітня. Голосування триватиме з 8:00 до 20:00. Лідерами першого туру виборів стали Володимир Зеленський (30,24% голосів) та Петро Порошенко (15,95%). Тож у другому турі українці саме між ними обиратимуть президента. Не забудьте із собою прихопити паспорт та тимчасово змінити місце голосування (якщо не плануєте голосувати за місцем прописки). Назвати ім’я нового президента України ЦВК повинна до 1 травня.

       

       

      blog_ava
      На станції метро в Києві сталась масова бійка: відео
      сьогодні
      6583
      Теги: Новини України Володимир Путін Петро Порошенко Новини політики Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Порция мифов "ЛНР", или Российские паспорта бывают разные...
      сьогодні , 22:01 Порция мифов "ЛНР", или Российские паспорта бывают разные...
      Ольга Черненко 29
      Бачив смерть своїми очима: зворушлива історія молдованина, який захищає Україну на Донбасі
      сьогодні , 21:30 Бачив смерть своїми очима: зворушлива історія молдованина, який захищає Україну на Донбасі
      Віталій Дейнега 151
      Тотальне зубожіння: Чи дійсно українці стали біднішими
      сьогодні , 20:01 Тотальне зубожіння: Чи дійсно українці стали біднішими
      Яніна Ткачук 1328
      Битва за "Приватбанк": Чи заплатять українці Коломойському ще 2 мільярди доларів
      сьогодні , 19:00 Битва за "Приватбанк": Чи заплатять українці Коломойському ще 2 мільярди доларів
      Євгенія Мазур 1494
      Біля офісу Зеленського влаштували мітинг пенсіонерів та студентів: виникла сутичка
      сьогодні , 17:50 Біля офісу Зеленського влаштували мітинг пенсіонерів та студентів: виникла сутичка
      3988
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук