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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ

      У Порошенка розповіли, чому кандидат програв вибори

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      У Порошенка розповіли, чому кандидат програв вибори
      У Порошенка розповіли, чому кандидат програв вибори / Фото з відкритих джерел

      ЦВК вже підрахувала 97,68% голосів – Володимир Зеленський наразі отримав 73,14% голосів, а Петро Порошенко – 24,53%. У команді Порошенка пояснюють поразку кандидата негативним для нього ефектом дебатів і збільшенням явки виборців Володимира Зеленського.

      Після першого туру виборів в штабі президента запевняли, що не варто списувати з рахунків Петра Порошенка, пише "РБК-Україна". Все ж на питання про причини великого розриву за підсумком другого туру в команді Порошенка толком не змогли відповісти.

      Читайте також: Порошенко прокоментував результати екзит-полу

      У штабі зазначили, що ставка на мобілізацію виборців на Заході і дебати не виправдали їх очікувань. Явка значно посилилася на Сході і на Півдні.

      Ми розраховували, що ближче до Великодня люди приїдуть назад до України. Не знаємо, чи приїхали вони. Але більше, ніж у першому турі, не проголосувало,
      – визнав заступник голови фракції "БПП" Сергій Березенко.

      Один з співрозмовників в близькому оточенні Порошенка сказав, що "дебати зіграли не на нашу користь". За словами ще одного члена президентської команди, дебати з Зеленським на стадіоні все ж забезпечили Порошенку плюс 3% рейтингу.

       

      Які офіційні результати виборів президента?В Україні завершився другий тур виборів президента України. ЦВК вже підрахувала 97,68% голосів – Володимир Зеленський наразі отримав 73,14% голосів, а Петро Порошенко – 24,53%. Тому, відрив між кандидатами – понад 48%. Ще 2.31% виборчих бюлетенів ЦВК визнала недійсними по Україні.

      Водночас, відповідно до остаточних результатів екзит полу Володимир Зеленський отримує 73,0% голосів українців. Друге місце отримав Петро Порошенко – 25,5% голосів.

      blog_ava
      Вибори президента України-2019: офіційні результати
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка
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