У Порошенка спростували причетність його кортежу до ДТП з дитиною

Автомобіль, який 31 травня у Києві збив велосипедиста на переході, не належав до кортежу Президента України Петра Порошенка.

Про це повідомляє "РБК-Україна" із посланням на адміністрацію президента.

"Оприлюднена інформація джерел – це неправда. Зазначена машина не є частиною кортежу президента", – зазначили в прес-службі АП.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомив, що 31 травня у Києві на пішохідному переході авто з кортежу нібито Петра Порошенка збило 13-річного велосипедиста. Хлопця забрали до лікарні із черепно-мозковою травмою і переломом ноги.