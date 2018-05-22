У Порошенка звернулися з проханням до Кабміну через низку отруєнь школярів невідомими речовинами

Представниця президента у Верховній Раді Ірина Луценко 22 травня заявила, що Кабінет міністрів повинен виробити механізм запобігання і реагування на ситуації з масовими отруєннями школярів за допомогою розпилювання невідомих речовин.

Свою заяву Луценко зробила з трибуни парламенту на пленарному засіданні, виступаючи від імені фракцій "Блок Петра Порошенка" та "Народний фронт", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми б дуже просили Кабінет міністрів організувати відомчу групу, міжвідомчу координаційну раду для того, щоб виробити механізм реагування на такі випадки", – сказала представниця президента.

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Звертаюся від всього парламенту до Кабінету міністрів, ДСНС, МВС організуватися і виробити механізм, щоб убезпечити дітей України від такої ситуації, яка складається, від хаосу, паніки та отруєнь,

– додала Луценко.

Нагадаємо, 21 травня зі школи №6 у Миколаєві евакуювали 400 дітей через різкий запах невідомої речовини, яку розпилили невстановлені особи. 36 школярів були госпіталізовані до лікарні. Двоє з них потрапили до реанімаційного відділення для спостереження.



За фактом розпилення невідомого аерозолю у школі Миколаєва поліція відкрила справу за статтею "хуліганство". 22 травня усіх дітей випишуть з лікарні.



До слова, схожий випадок трапився 8 травня на ранковій лінійці у черкаській школі №8, де знепритомніли одразу близько 30 дітей, а згодом до лікарні потрапили більше 50 осіб. Причиною отруєння стало розпилення невідомої токсичної речовини.